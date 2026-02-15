Verano 2026: el pueblo ideal para descansar frente al río a pocas horas de Buenos Aires

Viajar es uno de los placeres más bellos de la vida. Sin embargo, no todos desean recorrer largas distancias para llegar a destino, por lo que cada vez más personas buscan opciones cercanas para una escapada breve. En ese contexto, un destino del norte bonaerense se presenta como una alternativa atractiva para descansar y disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado.