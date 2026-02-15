Verano 2026: el pueblo ideal para descansar frente al río a pocas horas de Buenos Aires

Viajar es uno de los placeres más bellos de la vida. Sin embargo, no todos desean recorrer largas distancias para llegar a destino, por lo que cada vez más personas buscan opciones cercanas para una escapada breve. En ese contexto, un destino del norte bonaerense se presenta como una alternativa atractiva para descansar y disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado.
Se trata de Arrecifes, una localidad ubicada en Argentina que ofrece río, espacios verdes y tranquilidad a menos de dos horas de la Buenos Aires. El pueblo cuenta con un balneario municipal y una costanera ideal para relajarse, compartir un picnic o simplemente disfrutar del paisaje.
La ciudad se ubica al norte de la provincia de Buenos Aires, sobre el kilómetro 176 de la Ruta Nacional 8, a unos 170-188 km de la capital y a aproximadamente 50 km de Pergamino.
Además de su atractivo natural, es conocida como la “Cuna de Campeones” del automovilismo argentino, en gran parte por la tradición deportiva ligada al río Arrecifes y a su historia automovilística.
Qué hacer en Arrecifes
Uno de los principales puntos de interés es la costanera del río, donde los visitantes suelen tomar mate, hacer picnic, acampar o simplemente descansar. Para quienes buscan actividades recreativas, el Club Náutico de Arrecifes ofrece propuestas acuáticas como canotaje y kayak, además de espacios para la pesca.
Entre los sitios turísticos se destacan El Viejo Molino y las Ruinas del Tajamar, ideales para caminatas o paseos en bicicleta. También hay plazas tradicionales como la Plaza Bartolomé Mitre, la Plaza Almirante Brown y la Plaza Héroes de Malvinas, que homenajea a excombatientes.
Cada octubre, la ciudad celebra la Fiesta Provincial del Automovilismo, con desfiles, exhibiciones de autos antiguos y modernos, ferias artesanales y foodtrucks, convirtiéndose en un evento destacado para residentes y turistas, consignó C5N.
Arrecifes es además cuna de reconocidos pilotos como Rubén Luis Di Palma, Norberto Fontana, José Froilán González y Marcos Di Palma, lo que refuerza su identidad como Capital Nacional del Automovilismo.
La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y Arrecifes ronda los 187 km, con unos 181,7 km por carretera. Para quienes utilizan transporte público en el área metropolitana, el pago se realiza exclusivamente con la Tarjeta SUBE, que debe contar con saldo antes de viajar.