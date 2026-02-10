La USP-T abre una diplomatura que enseña a usar inteligencia artificial en la práctica médica

La inteligencia artificial ya está dentro del consultorio. Muchos profesionales la usan para buscar bibliografía, redactar informes o resolver dudas clínicas, pero lo hacen de manera intuitiva. Sin una guía clara, el uso suele ser limitado y, en algunos casos, riesgoso.
Para ordenar este escenario, la Universidad San Pablo-T lanzó la Diplomatura Universitaria en Medicina Asistida por Inteligencia Artificial. La propuesta comienza en marzo de 2026, tiene una duración de 140 horas y apunta a que médicos y otros profesionales de la salud aprendan a usar estas herramientas de forma correcta, práctica y aplicada a su trabajo diario.
En qué tareas concretas ayuda la IA
Uno de los principales beneficios tiene que ver con el tiempo. Hoy es posible generar historias clínicas completas a partir de la grabación de la consulta, sin necesidad de escribir. También se agilizan búsquedas bibliográficas, redacción de informes, preparación de clases y aprendizaje continuo.
Según explica el director de la diplomatura, Abel Novillo, son tareas que en medicina suelen llevar mucho tiempo y que la IA puede resolver en segundos.
Cómo mejora diagnósticos y la atención al paciente
La formación también enseña a usar la IA para analizar casos complejos, como pacientes con múltiples medicamentos o patologías. Al combinar los datos del paciente con la información médica disponible a nivel global, se logran análisis más precisos y respuestas más personalizadas.
Esto permite generar informes más claros, incluso con imágenes e infografías para explicar mejor cada situación.
Quiénes pueden anotarse y cómo se cursa
Está pensada para médicos, pero también para nutricionistas, psicólogos y otros profesionales de la salud. No se necesitan conocimientos previos en tecnología ni programación.
La modalidad es flexible: presencial, virtual en vivo o asincrónica. Todas las actividades quedan grabadas, por lo que se puede cursar trabajando full time y desde cualquier provincia del país.
Qué herramientas se aprenden a usar
La diplomatura trabaja con los grandes modelos actuales como ChatGPT, Gemini y Claude. El foco no está en descargar aplicaciones, sino en aprender a escribir buenos prompts, saber qué herramienta conviene usar según cada situación y cómo armar flujos de trabajo con IA.
Las clases se organizan en formato workshop, con ejemplos clínicos reales.
Por qué formarse ahora
Para Novillo, la formación en inteligencia artificial será cada vez más necesaria en la práctica médica. Los profesionales que aprendan a usar estas herramientas antes podrán ofrecer mejores respuestas y optimizar su trabajo diario.
Quienes quieran más información o reservar su vacante pueden comunicarse con el área de Admisiones de la Universidad San Pablo-T por teléfono o WhatsApp.