La USP-T abre una diplomatura que enseña a usar inteligencia artificial en la práctica médica

Para ordenar este escenario, la Universidad San Pablo-T lanzó la Diplomatura Universitaria en Medicina Asistida por Inteligencia Artificial. La propuesta comienza en marzo de 2026, tiene una duración de 140 horas y apunta a que médicos y otros profesionales de la salud aprendan a usar estas herramientas de forma correcta, práctica y aplicada a su trabajo diario.