EN VIVO: el Senado aprobó en general la ley de Reforma laboral

El Senado aprobó en general la ley de Reforma laboral
La Cámara de Senadores aprobó esta madrugada en general el proyecto de ley de Reforma Laboral por 42 votos positivos contra 30 negativos. Esto se dio luego de una maratónica sesión que comenzó antes del mediodía de ayer y que estuvo llena de momentos de tensión y de discursos encendidos. Para llegar a la sesión (que continuaba al cierre de esta edición con el tratamiento en particular), el Gobierno tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original con el que pretende dinamizar el mercado de trabajo y dejar atrás la industria del juicio.
Los ganadores de las últimas negociaciones fueron los gobernadores, a quienes se les aseguró que no habrá recortes en Ganancias, impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales.
Los gremios también se anotaron una victoria al asegurarse los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario.
Durante la tarde de ayer, aunque la movilización de la CGT y sectores de izquierda comenzó de manera pacífica, se registraron incidentes entre un grupo de manifestantes y la Policía. Según el Ministerio de Seguridad, al menos seis efectivos resultaron heridos y se contabilizaron más de 50 detenidos por daños al espacio público.
"La Argentina necesita generar trabajo", expresó Bullrich al defender la reforma laboral
Durante su exposición, Patricia Bullrich, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza, afirmó que actualmente "hay una legislación laboral obsoleta", por lo cual la reforma representa "una batalla muy importante".
"La Argentina necesita generar trabajo y esto se genera cuando en un país hay competitividad", expresó. Y sumó: "No queremos a la Argentina donde el trabajo es rehén de un sistema de corrupción, de entramados y de privilegios. Queremos que el trabajo sea la libre elección de cada argentino y no la imposición de Estado que le pone la pata encima a cada emprendedor".
Mayans dijo que proyecto es inconstitucional
"Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", advierte José Miguel Ángel Mayans (Justicialista).
Vischi defendió la reforma laboral
"Si hablamos de que las pymes necesitan baja de impuestos, esta ley lo plantea. Cuando hablamos de educación para la empleabilidad, esta ley lo propone. Si hablamos de bajas impositivas para crear nuevas empresas, este proyecto de ley las propone", dijo Eduardo Alejandro Vischi (Unión Cívica Radical).
"Vamos a votar en contra"
"¿Para qué firmaron un dictamen que luego no pueden sostener? Vamos a votar en contra porque en los fundamentos del PEN se citan elementos que no se cumplen", aseguró Fernando Aldo Salino (Convicción Federal).
Juicios laborales
"Somos campeones en litigiosidad laboral. Argentina tiene doce veces más juicios que España y veinte veces más juicios que Chile. En marzo 2025 llegamos al récord 305.595 juicios acumulados. Esto no es justicia, esto es un negocio de abogados", advierte Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO).
Alejandra Vigo, senadora de Provincias Unidas por Córdoba: "Esta ley no garantiza tanta reactivación en el empleo, pero ayuda"
La legisladora nacional en representación de Córdoba por Provincias Unidas en la Cámara alta se mostró a favor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, aunque como integrantes de otros bloques mostró objeciones: "Quiero adelantar el voto positivo de nuestro bloque para este proyecto de ley que dice tener el objetivo de revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el mundo del trabajo hoy reclama en Argentina. Aunque hay otros aspectos que no son los bastante buenos ni claros para alcanzar esos objetivos: hubiera sido muy importante, por ejemplo, poder diferenciar la realidad laboral entre las pymes y las grandes empresas".
"Esta ley vale el tiro si da cierta previsibilidad jurídica, lo que sería un gran paso. Nuestra sociedad reclama más empleo formal y las pymes poder contratar. Sabemos que esta ley no es una que nos pueda garantizar tanta reactivación en el empleo, pero ayuda", sostuvo Vigo durante su ponencia. Adelantó, además, que votará en contra, en lo particular, aquellos artículos del proyecto que avancen contra estatutos de distintos rubros.
Esperando a Karina
Atentos a la posibilidad cierta de anotarse un importante triunfo político, lo más granado del poder libertario empieza a llegar al Congreso para poder estar presente en el recinto cuando el Senado vote en general el proyecto de ley de reforma laboral, cuyo debate en la Cámara alta ya lleva más de once horas.
A la espera de la llegada de Karina Milei al palacio legislativo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; y el subsecretario de Gestión institucional y segundo de la hermana presidencial, Eduardo “Lule” Menem, se encuentran reunidos con Martín Menem en su despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados.
La postura de Gerardo Zamora
En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.
"Contra la industria del juicio"
En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.
Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.
Karina Milei y Manuel Adorni planean ir al Senado para el momento de la votación
En el marco de una extensa jornada legislativa, Karina Milei y Manuel Adorni analizan asistir a la Cámara Alta para presenciar el cierre del debate por la reforma laboral, en la antesala de la votación que se prevé sería a la medianoche.
Según trascendió, la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete se trasladarían al Senado a última hora del día.
El arribo de ambos funcionarios tendría lugar en medio de un fuerte operativo de seguridad en la plaza Congreso, donde durante horas se registraron incidentes y disturbios.
Reforma laboral: el Gobierno accede a que los gremios puedan seguir cobrando aportes obligatorios, aunque con un tope de 2%
El texto sigue discutiéndose en reuniones a puertas cerradas que encabezan Patricia Bullrich y el ministro Diego Santilli; también las cámaras empresarias mantienen su financiamiento; la primera votación del Senado se espera para la medianoche.
"Este es el proyecto que realmente representa a los argentinos", aseguró el libertario Ezequiel Atauche"
A ustedes no los votó nadie, porque no representan a nadie", chicaneó el legislador en referencia al peronismo.
Nuevos incidentes y detenidos en la plaza del Congreso
Minutos antes de las 21, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a detener a personas que se encontraban en las adyacencias del Palacio Legislativo protestando contra la reforma laboral que se sigue debatiendo en el Senado.
Graves incidentes, que incluyeron la represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, se registraron durante la tarde, en el marco de la movilización convocada por la CGT, las dos CTA y distintas organizaciones gremiales y políticas en rechazo a la iniciativa propuesta por el presidente Javier Milei.
Críticas a la reforma
Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.
Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.
Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteén’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.
Una senadora de la UCR respaldó la reforma laboral
Silvana Schneider, senadora radical por Chaco, defendió la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo. “Esta ley no quita derechos. Esta ley quita obstáculos, da previsibilidad, genera condiciones para que el empleo formal exista. Porque, sin reglas claras, no hay inversión; sin inversión, no hay trabajo; y sin trabajo, no hay dignidad”, resaltó.
Fernández Sagasti: “Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas”
La senadora camporista enfatizó que “no hay casta ante la que no se arrodillaron” respecto de las modificaciones al proyecto. “Tiene más transferencias que un Corsa”, lanzó contra Bullrich.
Otra imagen de los incidentes fuera del Congreso
Martín Soría calificó la reforma laboral como "un plan de despido masivo para las empresas"
El senador de Fuerza Patria por Río Negro Martín Soria expuso en el Senado en el debate por la reforma laboral, a la que tildó como "un plan de despido masivo para las empresas" que afecta los "derechos esenciales de los trabajadores".
En esa línea el legislador renombró al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llamándolo "Destruczenegger", y lo definicó como "la mano que mece la cuna en esta ley de precarización laboral".
A su vez, Soria cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei, al que calificó como "antipatria y mentiroso".
Fundamental para mejorar el ámbito laboral
En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representa libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.
En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.
Una foto de la represión
“Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz": Kicillof marchó al Congreso en contra de la reforma laboral
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral y desde allí criticó la inicitiva del oficialismo.
“Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, sentenció Kicillof en diálogo con Radio con Vos.
"Mermar el trabajo en negro"
Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.
En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.
La CGT rechazó los disturbios en el Congreso
En medio de la tensión por los incidentes, uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, salió a repudiar el accionar de las fuerzas federales en las afueras del Congreso, donde persiste el choque con los manifestantes.
“La respuesta al reclamo del movimiento obrero es precisamente esto, la represión y la búsqueda de obtener protagonismo a través de los palos hacia los trabajadores”, señaló el triunviro de la central obrera.
Cristina López: "Es un proyecto de esclavitud laboral"
La senadora fueguina Cristina López criticó la reforma laboral que impulsa el Gobierno al sostener que se trata de "un proyecto de esclavitud".
"No es una reforma laboral, es un proyecto de esclavitud laboral", cuestionó López, y apuntó: "Las leyes laborales se crearon para terminar con esta forma de modernización".
En ese sentido, sostuvo que "quieren convencer que avanzar es retrocede, manipulan el sentido común y defienden intereses ajenos al pueblo".
Beatriz Ávila: "La Reforma no es suficiente, pero..."
Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.
De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.
Tensión frente al Congreso: la policía avanza sobre los manifestantes
Un grupo de personas ubicadas sobre Plaza Congreso fue reprimida por las fuerzas de seguridad, que comenzaron a rociar con gases lacrimógenos a quienes se manifestaban en contra del proyecto de flexibilización laboral que pretende aprobar el Gobierno en el Senado.
"Un atraso brutal"
"Este proyecto de ley mal llamado de 'modernización laboral' lo único que hace y transcribe artículo por artículo es un atraso brutal de derechos y es volver al pasado", advierte la senadora María Teresa González.
Mirá en vivo el debate
Lo que tenés que saber
Sin problemas para conseguir el quórum, el Senado comenzó este miércoles a las 11.14 el debate sobre el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que se espera extensa, superior a las 12 horas, y con perspectivas favorables para su aprobación tras semanas de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
La iniciativa forma parte del paquete central de reformas de La Libertad Avanza y llega al recinto con un dictamen robustecido a partir de 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos, según anunció la titular del bloque oficialista, clave en este debate, Patricia Bullrich.
El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para actualizar un sistema laboral que considera rígido y litigioso, mientras que la oposición no kirchnerista acompañará buena parte del articulado, en especial lo referido a incentivos a la contratación, la modernización de la registración y la reducción de la conflictividad judicial. Se descuenta que el oficialismo contará con el respaldo suficiente para aprobarla en general y discutir artículo por artículo las modificaciones más sensibles, entre ellas la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la redefinición de indemnizaciones y la actualización de los estatutos profesionales.
La discusión se da en un clima de alta tensión política, con sindicalistas movilizados y con la oposición dura advirtiendo que la reforma implica una pérdida de derechos para los trabajadores. Desde el LLA replican que el proyecto preserva la indemnización por despido, mantiene derechos esenciales y que el objetivo es promover el empleo formal y la inversión. El debate, que podría extenderse hasta la madrugada del jueves, será seguido de cerca por gobernadores -centrales para el Gobierno en este debate- y cámaras empresarias, que presionan para darle celeridad al nuevo marco laboral.
Según confirmó la presidenta del bloque oficialista el martes, entre las modificaciones que el Gobierno aceptó hacer figura la división del FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, mediante la comisión bicameral de previsión social.
También aceptó el oficialismo un pedido de los gobernadores para que se eliminara el artículo referido a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para empresas. Será parte de una discusión más profunda, mediante una reforma tributaria.