Vialidad Nacional: los gremios denunciaron un "vaciamiento silencioso" tras el rechazo del Congreso

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) se declaró en "estado de alerta máxima" ante lo que califican como un proceso deliberado de desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Según el gremio, el Gobierno impulsa una "reorientación institucional" que busca convertir al organismo histórico en un ente administrativo menor, al limitar su rol exclusivamente a la fiscalización de concesiones y abandonando la ejecución de obras públicas.