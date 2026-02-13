Vialidad Nacional: los gremios denunciaron un "vaciamiento silencioso" tras el rechazo del Congreso

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) se declaró en "estado de alerta máxima" ante lo que califican como un proceso deliberado de desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Según el gremio, el Gobierno impulsa una "reorientación institucional" que busca convertir al organismo histórico en un ente administrativo menor, al limitar su rol exclusivamente a la fiscalización de concesiones y abandonando la ejecución de obras públicas.
Esta reestructuración, diseñada bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se produjo a pesar de que el Congreso rechazara previamente el decreto que buscaba disolver el área. Desde el gremio denuncian que el Gobierno intenta aplicar por vía administrativa lo que no pudo lograr por ley.
Intimación y responsabilidades
La cúpula sindical elevó una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. El documento exige que se abstengan de cualquier medida que tienda a la "desnaturalización o desaparición" de la DNV, al recordar que el organismo es estratégico para la integración territorial.
Graciela Aleñá, secretaria general del sindicato, calificó la maniobra como "una violación impune de los poderes del Estado y la Constitución".
El avance de las concesiones
Mientras crece la tensión gremial, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, formalizó el llamado a licitación pública para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.
El plan, denominado "Red Federal de Concesiones", abarca corredores clave en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. El objetivo oficial es implementar un modelo "sin subsidios" donde el sector privado asuma el mantenimiento y la explotación de las vías.
Rutas en estado crítico
El conflicto estalló en un escenario de deterioro de la infraestructura. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), casi el 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado "regular o malo".
El documento vincula directamente la falta de mantenimiento preventivo con un aumento del 14% interanual en la siniestralidad vial, registrando más de 4.300 muertes en el último año.