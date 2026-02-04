Es urgente mejorar el estado de las rutas nacionales

Esta situación no es nueva, pero se ha acentuado en los últimos años. La falta de inversiones a gran escala (como las que se necesitan para construir autopistas) y escasa renovación de la infraestructura (repavimentaciones de tramos deteriorados, por ejemplo) han sido la norma de los años de principios de siglo. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un impulso por mejorar la situación, pero en muchos casos no pasó de simples bacheos. A pesar de sus insalvables diferencias ideológicas y conceptuales, las últimas dos presidencias, la de Alberto Fernández y la de Javier Milei, coincidieron en algo: su escaso interés por los caminos y su mantenimiento.