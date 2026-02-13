“Es la Fórmula E con esteroides”: Max Verstappen, lapidario con el nuevo reglamento de la F1

“Para ser honesto, no es nada divertido”, lanzó el piloto de Red Bull cuando le pidieron una primera impresión. Y enseguida buscó una comparación que recorrió el paddock. “La palabra correcta es gestión. Se siente un poco más como la Fórmula E con esteroides”, afirmó y agregó que gran parte de las decisiones al volante están condicionadas por el impacto que pueden tener en la energía disponible para las rectas. Según describió, eso le quita naturalidad a la conducción y obliga a pensar cada movimiento más de la cuenta.