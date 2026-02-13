Secciones
DeportesMotores

“Es la Fórmula E con esteroides”: Max Verstappen, lapidario con el nuevo reglamento de la F1

El tetracampeón del mundo expresó su descontento por el protagonismo que tomó la gestión de la energía en los autos 2026 y admitió que manejar así le resulta poco disfrutable.

CONTUNDENTE. El campeón del mundo expresó su malestar luego de la jornada de pruebas. CONTUNDENTE. El campeón del mundo expresó su malestar luego de la jornada de pruebas. ./X @redbullracing
Hace 21 Min

La primera vez que habló ante la prensa en este 2026 no pasó inadvertida. Max Verstappen, referencia indiscutida de la Fórmula 1 en los últimos años, dejó en claro que la dirección técnica que tomó la categoría no le resulta cómoda y que el estilo de manejo cambió demasiado respecto a lo que, para él, debería representar la esencia de la máxima.

“Para ser honesto, no es nada divertido”, lanzó el piloto de Red Bull cuando le pidieron una primera impresión. Y enseguida buscó una comparación que recorrió el paddock. “La palabra correcta es gestión. Se siente un poco más como la Fórmula E con esteroides”, afirmó y agregó que gran parte de las decisiones al volante están condicionadas por el impacto que pueden tener en la energía disponible para las rectas. Según describió, eso le quita naturalidad a la conducción y obliga a pensar cada movimiento más de la cuenta.

A su entender, el paralelo con la categoría eléctrica, Fórmula E, aparece de manera inevitable. Allí, recordó, la eficiencia y la estrategia alrededor de la batería son el corazón de cada competencia. En el escenario actual, siente que ese concepto se trasladó demasiado al campeonato del mundo.

“Quiero ir al límite”, resumió. Y profundizó: no le entusiasma tener que modificar frenadas, cambios o aceleraciones para no comprometer el rendimiento posterior. También advirtió que, con los compuestos y las configuraciones actuales, el nivel de adherencia es menor al que estaba acostumbrado, algo que calificó como un retroceso.

Más allá de la crítica, buscó separar la opinión personal del esfuerzo que hay detrás. Valoró el trabajo realizado por la estructura y por el nuevo departamento de motores, que, según contó, viene superando expectativas. Por eso admitió que no es sencillo expresar públicamente sensaciones que pueden sonar duras.

De todos modos, reiteró que cuando se sube al auto siempre entrega el máximo y que el compromiso competitivo no cambia. Lo que hoy aparece en discusión es el disfrute.

En ese marco, volvió a deslizar que, en esta etapa de su carrera, mira con interés otras experiencias fuera de la F1. Incluso bromeó con la posibilidad de participar en las 24 Horas de Nürburgring, donde, dijo entre risas, al menos se puede acelerar sin estar pendiente de la batería.

Temas Fórmula 1Max VerstappenRed BullBahrein
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia
1

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil
2

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo
3

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años
4

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Lisandro Catalán: “Con La Libertad Avanza hay una oposición real”
5

Lisandro Catalán: “Con La Libertad Avanza hay una oposición real”

Ataque en Tafí del Valle: la declaración de Santiago Bagne será clave en el caso
6

Ataque en Tafí del Valle: la declaración de Santiago Bagne será clave en el caso

Más Noticias
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Ataque en Tafí del Valle: la declaración de Santiago Bagne será clave en el caso

Ataque en Tafí del Valle: la declaración de Santiago Bagne será clave en el caso

Una tajante orden del papa León XIV frena a los tradicionalistas

Una tajante orden del papa León XIV frena a los tradicionalistas

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Números de Oro: tres ganadores que ya piensan qué hacer con sus millones

Números de Oro: tres ganadores que ya piensan qué hacer con sus millones

Comentarios