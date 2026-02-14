Carnaval 2026: dos propuestas naturales para vivir el fin de semana largo a pura diversión

Otro de los destinos poco habituales pero sumamente atractivos para el carnaval son las Cataratas del Iguazú, una de las nuevas siete maravillas del mundo que fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. Al entorno selvático y natural que ofrece este destino exótico se le agrega “Cataratas de la Alegría”. Esta propuesta se desarrollará del 13 al 15 de febrero en la Costanera Eduardo Arrabal, espacio que se transformará en un gran punto de encuentro para vecinos y turistas durante tres noches de fiesta.