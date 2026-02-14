Carnaval 2026: dos propuestas naturales para vivir el fin de semana largo a pura diversión
Puerto Iguazú y El Calafate suman a sus encantos naturales dos iniciativas que aseguran el disfrute de los visitantes. “Cataratas de la Alegría” y “La Fiesta del Lago” prometen convertirse en dos eventos imperdibles para quienes quieren divertirse en medio de paisajes increíbles.
Desde el sábado 14 al martes 17 de febrero los argentinos podremos disfrutar de un fin de semana XL con motivo de los festejos del carnaval. Además de los destinos típicos de esta fecha, otras ciudades del país se preparan para ofrecer una experiencia inolvidable a los turistas. Con fiestas, festivales, entornos naturales y compras en el Duty Free Shop, dos ciudades argentinas se preparan para celebrar al Rey Momo. Los aeropuertos Armando Tola en Calafate y el de Cataratas del Iguazú en Misiones, están listos para recibir a los visitantes que eligen un carnaval distinto.
El Calafate organizó para el próximo feriado la Fiesta del Lago, un mega festival que incluye recitales, turismo carretera y actividades deportivas y culturales. Entre los artistas confirmados figuran estrellas como Trueno, Las Pastillas del Abuelo, Desakta2 y Lali que prometen hacer bailar a todo el Anfiteatro del Bosque. Los conciertos comienzan el lunes 16 de febrero y se extienden hasta el sábado 21.
Además de los espectáculos musicales, la fiesta incluye competencias deportivas como el Triatlón del Lago, carreras hípicas y un raid náutico que rememora la exploración realizada por el Perito Moreno. También se llevan a cabo carreras automovilísticas, competencias de motocross y la elección de la reina de la celebración.
Pero El Calafate, además de ser sede de este atractivo festival, es uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina. A unos 80km kilómetros de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares donde se ubica el Glaciar Perito Moreno, una de las maravillas naturales más espectaculares que recibe visitas de todo el mundo.
Las pasarelas permiten obtener vistas del glaciar desde distintos ángulos. Según la época del año se pueden ver grandes desprendimientos como el rompimiento del puente que es una de las experiencias más inolvidables que puede tener un turista. También hay excursiones nocturnas que brindan la oportunidad de apreciar el brillo de la luna sobre el hielo y el Lago Argentino. Una postal natural e imponente que sorprende por su belleza inigualable.
Al finalizar el Sendero de la Costa, el parque sorprende a los visitantes con el Restó del Glaciar, una experiencia gastronómica en medio del paisaje helado donde se puede degustar un whisky refrigerado con hielo propio del Perito Moreno. También se puede disfrutar de un café caliente o una comida a la carta con propuestas regionales y exquisitas.
Otro de los destinos poco habituales pero sumamente atractivos para el carnaval son las Cataratas del Iguazú, una de las nuevas siete maravillas del mundo que fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. Al entorno selvático y natural que ofrece este destino exótico se le agrega “Cataratas de la Alegría”. Esta propuesta se desarrollará del 13 al 15 de febrero en la Costanera Eduardo Arrabal, espacio que se transformará en un gran punto de encuentro para vecinos y turistas durante tres noches de fiesta.
En este carnaval, toda la ciudad vibrará al ritmo de las comparsas San José, Yaguareté, Banda Norte y Batuke, que serán las grandes protagonistas de un espectáculo cargado de música, color y emoción. El baile y la alegría están asegurados con esta iniciativa que llenará de ritmo las calles misioneras.
Entre los artistas que participarán de la movida figuran Lucas Bal que será el encargado de inaugurar los festejos. En las noches siguientes será el turno de El Mago y la Nueva y el cierre estará a cargo de Esteban Guerrero con un fin de fiesta que promete ser inolvidable.
Antes de la fiesta popular, el destino nos invita a recorrer el Parque Nacional donde se ubican las míticas Cataratas del Iguazú y la imponente Garganta del Diablo. Un paseo obligado que ningún turista quisiera perderse. Los deslumbrantes saltos de agua, la vegetación exuberante y la fauna del lugar son el escenario perfecto para palpitar los festejos.
Otro de los atractivos que ofrece Iguazú es la posibilidad de visitar el Duty Free Shop Puerto Iguazú operado por la firma argentina London Supply Group. A pocos kilómetros del parque, los visitantes tienen la oportunidad de acceder a productos importados sin impuestos en categorías como perfumes, make up, accesorios, tecnología e indumentaria. Además, durante el período del 13 al 28 de febrero la tienda celebra el “Glow Carnival" con ambientación especial, shows y descuentos exclusivos. Del 14 al 17 habrá un horario extendido de 10 a 20 hs, donde los residentes argentinos podrán acceder a 3 cuotas sin interés, mientras que los residentes brasileños obtendrán 15% de descuento con PIX.