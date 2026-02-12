Sangenis respondió a Molinuevo: acusaciones, pases de factura y defensa de la Municipalidad

El funcionario municipal defendió también la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y destacó el lanzamiento de seis frentes de obras en la capital vinculados a pavimento, alumbrado, agua y cloacas. En esa línea, cuestionó el desempeño parlamentario de Molinuevo, la instó a participar activamente en las sesiones y le pidió que “gestione y traiga algo aunque sea para Concepción”.