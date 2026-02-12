Sangenis respondió a Molinuevo: acusaciones, pases de factura y defensa de la Municipalidad

El cruce político entre el municipio capitalino y La Libertad Avanza escaló en las últimas horas, luego de que el subsecretario de Gobierno de la municipalidad de San MIguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, saliera al cruce de la diputada nacional Soledad Molinuevo por sus cuestionamientos a la gestión local.
Sangenis respondió con dureza a la legisladora, a quien acusó de haber sido designada como asesora en el Ministerio de Capital Humano en 2024, con prórroga en 2025, y de formar parte —según sus palabras— de “la casta que vive del Estado”. Además, apuntó contra dirigentes vinculados al espacio libertario y mencionó controversias nacionales que involucran al entorno del presidente Javier Milei, incluyendo referencias a Karina Milei y otros funcionarios.
El funcionario municipal defendió también la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y destacó el lanzamiento de seis frentes de obras en la capital vinculados a pavimento, alumbrado, agua y cloacas. En esa línea, cuestionó el desempeño parlamentario de Molinuevo, la instó a participar activamente en las sesiones y le pidió que “gestione y traiga algo aunque sea para Concepción”.
Qué había dicho Molinuevo
Las declaraciones de Sangenis se produjeron luego de que la diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, cuestionara públicamente a la intendenta Chahla por criticar al espacio libertario y por —según interpretó— descalificar a quienes no forman parte de la gestión municipal.
“La diferencia entre nosotros es clara: nosotros no venimos del Estado ni cargamos con las mañas de la vieja política”, había expresado la legisladora, marcando distancia con la trayectoria de la jefa municipal en la función pública.
Molinuevo también aludió a polémicas del pasado y criticó el estilo comunicacional del municipio. “Hoy vemos una ciudad abandonada, con servicios que no funcionan y vecinos que muestran todos los días la realidad en la calle, muy distinta a la ficción que se intenta vender en redes sociales”, sostuvo. Y cerró con una frase directa: “Menos marketing, menos TikTok y más gestión real. La gente no necesita videos; necesita soluciones”.
De este modo, el intercambio dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo municipal y el espacio libertario en Tucumán, en un escenario político que anticipa nuevos cruces.