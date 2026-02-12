La Justicia ordenó restituir la pensión vitalicia de Cristina Kirchner como viuda de Néstor Kirchner

Posteriormente, la ex mandataria inició una demanda para que se declare la nulidad de la resolución de Anses y, en forma previa, pidió una medida cautelar para volver a cobrar la pensión por viudez. Su defensa sostuvo que se trata de un ingreso de carácter alimentario y que la ex presidenta se encontraba en una situación de desprotección, además de tener bienes inhibidos en el marco de causas judiciales.