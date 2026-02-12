Tucumán será sede de la Caminata de Mentoreo para potenciar el liderazgo femenino

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, Tucumán se sumará a la red global de ciudades que participarán de la Caminata de Mentoreo organizada por Voces Vitales Cono Sur.
La cita local tendrá lugar el sábado 14 de marzo en la Casa Museo Guillermina Leston de Guzmán, ubicada en el parque que lleva el mismo nombre.
La iniciativa, que se desarrollará simultáneamente en 43 ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, reunirá a más de 2.500 mujeres. El objetivo central es generar un espacio de intercambio donde mentores y aprendices puedan abordar desafíos de liderazgo, proyección profesional y toma de decisiones.
En esta edición, el lema elegido es "Propósitos en movimiento", planteado como una invitación a "transformar ideas y deseos en acciones compartidas". La propuesta busca fortalecer el networking y brindar herramientas concretas para generar un impacto positivo en las comunidades locales.
Isabel Loaldi, Talent Manager de Visma Latam y participante de la iniciativa, definió la experiencia como una oportunidad clave: “Es poder ampliar posibilidades a las mujeres”.
Inscripciones y alcance global
La Caminata de Mentoreo es parte de un movimiento presente en más de 140 ciudades alrededor del mundo, impulsado originalmente por Geraldine Laybourne. En ediciones pasadas, contó con la participación de referentes empresariales de alto perfil como Eliana Banchik (CEO de Michelin Argentina) y Laura García (presidenta de GlobalNews).
Para quienes deseen participar de la jornada en Tucumán, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 27 de febrero. Las interesadas pueden registrarse a través del formulario oficial o consultar más información en la cuenta de Instagram local, @caminatatucuman.