Tucumán será sede de la Caminata de Mentoreo para potenciar el liderazgo femenino

Inscripciones y alcance global

La Caminata de Mentoreo es parte de un movimiento presente en más de 140 ciudades alrededor del mundo, impulsado originalmente por Geraldine Laybourne. En ediciones pasadas, contó con la participación de referentes empresariales de alto perfil como Eliana Banchik (CEO de Michelin Argentina) y Laura García (presidenta de GlobalNews).