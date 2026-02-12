Un choque, una prótesis y 14 años después se consagró campeón nacional de mountain bike

De a poco y con mucho sacrificio, la bicicleta dejó de ser solo una herramienta de recuperación y se convirtió en un eje central de su vida. “Lo que tiene la bici es que es una filosofía de vida”, afirmó. “Vas a la naturaleza, desconectás y volvés renovado. Es una terapia”. Incluso, según contó, ese aprendizaje se trasladó a lo cotidiano. “La carrera es como la vida: se te pincha la bici, se rompe algo y tenés que resolver. Eso te cambia la cabeza”, reflexionó.