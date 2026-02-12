Masacre en una escuela de Canadá: nueve muertos, 27 heridos y alumnos atrincherados en aulas

Se sospecha que el ataque lo realizó “una mujer de cabello castaño y con vestido”, según una descripción de la policía, que fue encontrada muerta con un disparo aparentemente autoinflingido. Se trata de una mujer de 18 años, Jesse Van Rootselaar, dijo el subcomisionado Dwayne McDonald, al mando de la Real Policía Montada de Canadá de Columbia Británica. La sospechosa era residente de Tumbler Ridge, indicó.