Masacre en una escuela de Canadá: nueve muertos, 27 heridos y alumnos atrincherados en aulas

MONTREAL, Canadá.- El luto cubre a Canadá, después de una de las masacres más graves registradas en el país. Nueve personas murieron y 27 resultaron heridas -dos de ellas, de gravedad- en un tiroteo en una escuela secundaria y una residencia.
Se sospecha que el ataque lo realizó “una mujer de cabello castaño y con vestido”, según una descripción de la policía, que fue encontrada muerta con un disparo aparentemente autoinflingido. Se trata de una mujer de 18 años, Jesse Van Rootselaar, dijo el subcomisionado Dwayne McDonald, al mando de la Real Policía Montada de Canadá de Columbia Británica. La sospechosa era residente de Tumbler Ridge, indicó.
“La nación está de luto”, dijo emocionado el primer ministro Mark Carney, en unas breves declaraciones a la prensa al día siguiente de este ataque en Tumbler Ridge, un pueblo de 2.300 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica.
“Las víctimas fallecidas de la escuela incluyen a una educadora adulta, tres estudiantes femeninas y dos estudiantes masculinos de entre 13 y 17 años”, dijo el subcomisionado Dwayne McDonald de la Real Policía Montada de Canadá.
“Se encontraron otras dos víctimas: una mujer adulta y un joven masculino, fallecidos en la residencia local”. McDonald agregó que esas dos víctimas adicionales eran la madre y el hermanastro de la sospechosa.
“Día difícil y sensible”
“Canadá está con ustedes”, agregó el primer ministro, quien ordenó izar las banderas a media asta durante siete días por la tragedia.
Carney se declaró “destrozado” por los “horrorosos actos de violencia” y canceló un viaje a Alemania previsto para ayer, para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
“Estamos devastados por la pérdida de vidas y por el profundo impacto de esta tragedia en las familias, los estudiantes, los profesores y toda la comunidad”, declaró la municipalidad de Tumbler Ridge en un comunicado.
“Mi hijo menor acaba de terminar la secundaria (...). Mi hija mayor trabaja a 300 metros del colegio. Una vez más, estuvo cerca”, dijo, visiblemente afectado, Trent Ernst, un periodista local quien ha sido profesor suplente en el instituto de Tumbler Ridge, localidad conocida por sus actividades al aire libre, debido a la cercanía de las montañas y de un parque geológico.
Darian Quist, estudiante del colegio, contó a la cadena pública CBC que estaba en clase cuando se les anunció un confinamiento. Al principio no sabía si era algo grave hasta que comenzó a recibir fotos “terribles” de la matanza.
“Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas”, refirió. La policía los escoltó luego fuera del edificio.
“Uno piensa que estas cosas nunca pasan”, dijo su madre, Shelley Quist, muy afectada. “No voy a perderlo de vista durante un buen tiempo”, añadió sobre el joven que resultó ileso.
Tras el tiroteo se ordenó el confinamiento de los habitantes de Tumbler Ridge y de las zonas cercanas. Fue levantado horas después, al descartarse la presencia de otros sospechosos fugados o cualquier amenaza para la población.
El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, describió la matanza como un hecho “inimaginable”.
Es la segunda matanza registrada en Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025, un hombre mató a 11 personas en Vancouver al embestir con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.