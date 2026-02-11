Esto es todo lo que se sabe sobre la masacre que dejó 10 muertos en un tiroteo en una escuela de Canadá

Diez personas murieron tras un tiroteo en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, una pequeña localidad de Columbia Británica, Canadá. El ataque ocurrió el martes y es considerado el más mortífero en el país desde 2020. Las autoridades confirmaron que, además de las víctimas fatales, hay más de 25 heridos.
Qué ocurrió en la escuela de Tumbler Ridge
Según informó la Real Policía Montada de Canadá, los agentes llegaron a la escuela secundaria Tumbler Ridge en menos de dos minutos después de recibir el alerta. En el lugar encontraron a seis personas muertas y a más de 25 heridas, dos de ellas en estado crítico.
Una séptima víctima falleció mientras era trasladada al hospital. Además, otras dos personas fueron halladas sin vida en una vivienda cercana que, de acuerdo con los investigadores, estaría vinculada al ataque.
La presunta autora del tiroteo, una mujer cuya identidad no fue revelada, también fue encontrada muerta, aparentemente por una herida autoinfligida.
Videos difundidos en redes sociales muestran a estudiantes saliendo del edificio con las manos en alto, mientras patrulleros rodeaban la escuela y un helicóptero sobrevolaba la zona.
Dónde ocurrió la masacre
El tiroteo tuvo lugar en Tumbler Ridge, una comunidad de aproximadamente 2.700 habitantes ubicada en las Montañas Rocosas canadienses, a más de 1.000 kilómetros al noreste de Vancouver y cerca de la frontera con la provincia de Alberta.
La escuela secundaria Tumbler Ridge cuenta con unos 175 estudiantes de séptimo a duodécimo grado, según datos oficiales del gobierno provincial.
El alcalde Darryl Krakowka describió a la localidad como “una gran familia” y aseguró estar devastado por lo ocurrido. “He vivido aquí durante 18 años. Probablemente conozco a cada una de las víctimas”, expresó.
Quién es la sospechosa del tiroteo
Los investigadores identificaron a una mujer como principal sospechosa del ataque, aunque hasta el momento no han divulgado su nombre. Tampoco se informó cuál sería el móvil del crimen.
La policía continúa investigando la relación entre la atacante y las víctimas, así como los hechos ocurridos en la vivienda cercana donde fueron halladas otras dos personas fallecidas.
La reacción del primer ministro de Canadá
El primer ministro canadiense, Mark Carney, suspendió viajes oficiales previstos a Halifax (Nueva Escocia) y a Múnich (Alemania) tras conocerse la noticia.
En un mensaje publicado en redes sociales, expresó estar devastado por el tiroteo y manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familias. También agradeció la labor de los equipos de emergencia que intervinieron en el operativo.
Las leyes de armas en Canadá tras tiroteos masivos
Canadá cuenta con leyes estrictas en materia de control de armas. Después de la masacre de 2020 en Nueva Escocia —en la que murieron 22 personas— el gobierno prohibió más de 2.500 modelos de armas de fuego de estilo militar.
En octubre de 2022 entró en vigor una congelación nacional para la venta y compra de armas cortas. Además, entre noviembre de 2024 y abril de 2025 se destruyeron más de 12.000 armas prohibidas como parte de un programa de compensación para empresas.
Actualmente, existe un programa similar para particulares que entreguen voluntariamente armas prohibidas antes del 31 de marzo. Quienes no lo hagan deberán deshacerse de ellas o inutilizarlas antes de que finalice el período de amnistía, previsto para el 30 de octubre.
La investigación sobre la masacre en la escuela de Tumbler Ridge continúa en curso, mientras la pequeña comunidad del norte de Columbia Británica intenta asimilar una tragedia que sacudió a todo Canadá.