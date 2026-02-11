Secciones
DeportesFútbol

"Me lastimé": el mensaje de Messi que encendió las alarmas en Argentina e Inter de Miami

El capitán del Inter Miami confirmó molestias musculares y el club postergó su amistoso en Puerto Rico. No hay fecha de regreso ni tiempos de recuperación, todo dependerá de su evolución.

DURA LESIÓN. El astro rosarino estará fuera de las canchas por un tiempo indeterminado. DURA LESIÓN. El astro rosarino estará fuera de las canchas por un tiempo indeterminado.
Hace 1 Hs

Lionel Messi encendió las alarmas en el inicio de la temporada 2026. El rosarino no se entrenó este miércoles con Inter Miami y el propio club confirmó que padece una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. La noticia derivó en la postergación del amistoso que las "Garzas" tenían previsto disputar este viernes frente a Independiente del Valle en Puerto Rico.

El campeón del mundo utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y, al mismo tiempo, disculparse con los hinchas puertorriqueños. “Desgraciadamente, sentí algunas molestias musculares en el último partido, pero teníamos muchas ganas de verlos”, expresó, en referencia al encuentro disputado en Guayaquil ante Barcelona de Ecuador. En el mismo mensaje, explicó que junto al club trabajaron para encontrar una nueva fecha y poder cumplir con la presentación.

Más tarde, Inter Miami emitió el parte médico oficial. Allí detalló que el “10” no participó del entrenamiento debido a una contractura, luego definida como esguince muscular, en el isquiotibial izquierdo, dolencia que ha persistido desde entonces y que fue confirmada tras estudios complementarios. El comunicado no fijó plazos concretos y señaló que la reincorporación progresiva quedará sujeta a la evolución clínica y funcional en los próximos días.

La reprogramación del amistoso en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón quedó establecida para el 26 de febrero. Desde la institución argumentaron que la decisión busca garantizar “la mejor experiencia posible” para los aficionados locales.

El contratiempo aparece en un momento sensible del calendario. Inter Miami debutará en la nueva temporada de la MLS frente a Los Angeles FC y aspira a revalidar el título. Por ahora, la prioridad será la recuperación de su máxima figura, cuyo regreso dependerá exclusivamente de la respuesta física en los próximos días.

Temas Estados Unidos de AméricaLionel MessiMiamiMajor League SoccerInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización
3

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika
4

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
6

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Más Noticias
Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Atlético Tucumán llevó a FIFA el caso Tomás Cuello y reclama una deuda en dólares a Athletico Paranaense

Atlético Tucumán llevó a FIFA el caso Tomás Cuello y reclama una deuda en dólares a Athletico Paranaense

Bolivia nacionalizaría a un ex Atlético Tucumán para el repechaje mundialista

Bolivia nacionalizaría a un ex Atlético Tucumán para el repechaje mundialista

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Cómo ver la Primera Nacional en 2026: registro, app y cuánto costará el abono

Cómo ver la Primera Nacional en 2026: registro, app y cuánto costará el abono

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

El Alpine de Franco Colapinto se quedó y causó una bandera roja en Bahréin

El Alpine de Franco Colapinto se quedó y causó una bandera roja en Bahréin

Comentarios