"Me lastimé": el mensaje de Messi que encendió las alarmas en Argentina e Inter de Miami

Lionel Messi encendió las alarmas en el inicio de la temporada 2026. El rosarino no se entrenó este miércoles con Inter Miami y el propio club confirmó que padece una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. La noticia derivó en la postergación del amistoso que las "Garzas" tenían previsto disputar este viernes frente a Independiente del Valle en Puerto Rico.
El campeón del mundo utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y, al mismo tiempo, disculparse con los hinchas puertorriqueños. “Desgraciadamente, sentí algunas molestias musculares en el último partido, pero teníamos muchas ganas de verlos”, expresó, en referencia al encuentro disputado en Guayaquil ante Barcelona de Ecuador. En el mismo mensaje, explicó que junto al club trabajaron para encontrar una nueva fecha y poder cumplir con la presentación.
Más tarde, Inter Miami emitió el parte médico oficial. Allí detalló que el “10” no participó del entrenamiento debido a una contractura, luego definida como esguince muscular, en el isquiotibial izquierdo, dolencia que ha persistido desde entonces y que fue confirmada tras estudios complementarios. El comunicado no fijó plazos concretos y señaló que la reincorporación progresiva quedará sujeta a la evolución clínica y funcional en los próximos días.
La reprogramación del amistoso en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón quedó establecida para el 26 de febrero. Desde la institución argumentaron que la decisión busca garantizar “la mejor experiencia posible” para los aficionados locales.
El contratiempo aparece en un momento sensible del calendario. Inter Miami debutará en la nueva temporada de la MLS frente a Los Angeles FC y aspira a revalidar el título. Por ahora, la prioridad será la recuperación de su máxima figura, cuyo regreso dependerá exclusivamente de la respuesta física en los próximos días.