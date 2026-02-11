"Me lastimé": el mensaje de Messi que encendió las alarmas en Argentina e Inter de Miami

El campeón del mundo utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y, al mismo tiempo, disculparse con los hinchas puertorriqueños. “Desgraciadamente, sentí algunas molestias musculares en el último partido, pero teníamos muchas ganas de verlos”, expresó, en referencia al encuentro disputado en Guayaquil ante Barcelona de Ecuador. En el mismo mensaje, explicó que junto al club trabajaron para encontrar una nueva fecha y poder cumplir con la presentación.