Maximiliano Pullaro anunció que el salario básico para la policía será $1.350.000

Tras los anuncios, el jefe provincial hizo una defensa de la política de seguridad en Santa Fe desde su asunción. Subrayó que, en lo que va del año, hubo 13 homicidios dolosos en la provincia, mientras que hace tres años ese número era 60. Luego, protestó por la situación económica de la Argentina y la situación de las provincias y los municipios, cuyas arcas "cada vez están más flacas".