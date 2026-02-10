Con un triunfo de Tomy Etcheverry, inició el Argentina Open

Sin embargo, el resto de la delegación nacional no pudo imitar al platense. Temprano, Lautaro Midón (229°) se despidió tras caer por 4-6 y 1-6 ante el experimentado español Pedro Martínez (94°). Ya en el cierre del día, el joven Álex Barrena (180°) —quien ingresó como invitado— dio pelea pero terminó cediendo ante el checo Vit Kopriva (95°) por 4-6, 6-3 y 6-4. En el único duelo sin presencia argentina, el boliviano Hugo Dellien (167°) mostró un gran nivel para vencer al bosnio Damir Dzumhur (62°) por 6-4 y 6-1.