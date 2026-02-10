Con un triunfo de Tomy Etcheverry, inició el Argentina Open

La primera jornada del cuadro principal en el Buenos Aires Lawn Tennis Club dejó un saldo agridulce para los tenistas locales. La gran noticia fue el sólido debut de Tomás Etcheverry (54°), quien ratificó su favoritismo al superar por 6-3 y 6-4 al italiano Andrea Pellegrino (145°) en el duelo central del lunes.
Sin embargo, el resto de la delegación nacional no pudo imitar al platense. Temprano, Lautaro Midón (229°) se despidió tras caer por 4-6 y 1-6 ante el experimentado español Pedro Martínez (94°). Ya en el cierre del día, el joven Álex Barrena (180°) —quien ingresó como invitado— dio pelea pero terminó cediendo ante el checo Vit Kopriva (95°) por 4-6, 6-3 y 6-4. En el único duelo sin presencia argentina, el boliviano Hugo Dellien (167°) mostró un gran nivel para vencer al bosnio Damir Dzumhur (62°) por 6-4 y 6-1.
Martes de alto voltaje
Tras un lunes reducido de solo cuatro encuentros (debido a que los cuatro máximos favoritos pasan directamente a octavos), hoy la actividad se intensifica con siete cruces de singles:
Desde las 13 Juan Manuel Cerúndolo (80°) abrirá la cancha central frente al alemán Daniel Altmaier (51°). En simultáneo, en la cancha 1, el chileno Tomás Barrios Vera (114°) se medirá con el brasileño Thiago Seyboth Wild (197°).
A continuación (no antes de las 14:30): Román Andrés Burruchaga (104°) chocará con el serbio Laslo Djere (91°). Al mismo tiempo, el campeón de 2024 Facundo Díaz Acosta (285°) iniciará su andadura ante el chileno Alejandro Tabilo (71°).
A partir de las 16:30: El peruano Ignacio Buse (96°) enfrentará al italiano Francesco Passaro (159°). Luego llegará el plato fuerte: Federico Coria (322°), en su regreso tras varias lesiones, tendrá una parada durísima ante el italiano Matteo Berrettini (58°), ex top 10 y finalista de Wimbledon.
Cierre nocturno: El programa de singles terminará con un duelo 100% argentino entre Camilo Ugo Carabelli (47°), de gran presente tras ganar el Challenger de Rosario, y Francisco Comesaña (63°), muy recordado en Tucumán por su título en el M25 de Yerba Buena en 2023.
Estreno en el dobles
El certamen por parejas también pondrá primera esta tarde. Desde las 16:00, los argentinos Sebastián Báez y Juan Bautista Torres buscarán avanzar ante la dupla compuesta por el colombiano Nicolás Barrientos y el estadounidense Emilio Nava. Los siete encuentros restantes de esta modalidad se completarán el miércoles.
El camino al título
El miércoles será el turno del estreno de Mariano Navone (73°) ante Emilio Nava (81°). Entre ese día y el jueves se disputarán los octavos de final, instancia donde Francisco Cerúndolo (19°) ya espera por el boliviano Hugo Dellien. También harán su presentación en esa ronda el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (22°), la gran promesa brasileña Joao Fonseca (33°) y Sebastián Báez (34°).
El torneo, que reparte más de 650.000 dólares en premios y 250 puntos para el ranking ATP, entrará en su fase de definición el viernes con los cuartos de final, dejando las semis para el sábado y la gran final para el domingo.