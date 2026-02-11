Cena del Real Madrid antes de la Champions: ¿con quiénes compartió mesa Mastantuono?

Menú de lujo y cuenta millonaria

El restaurante, que mantiene en reserva gran parte de su carta y hasta tiene privada su cuenta de Instagram, ofreció un menú de alto nivel. La mayoría del plantel eligió carne wagyu como plato principal, acompañada por papas fritas, espárragos, puré de papa, morrón con huevo y lechuga. Antes hubo una entrada secreta -parte de la mística del lugar- y el cierre fue con postres estrella: la “tarta de la abuela Nelly” y cookies con helado.