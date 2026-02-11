Cena del Real Madrid antes de la Champions: ¿con quiénes compartió mesa Mastantuono?
A una semana del primer cruce eliminatorio europeo, el plantel merengue se reunió en un exclusivo restaurante de Madrid. Vinicius y Mbappé organizaron el encuentro y pagaron la cuenta. Qué comieron y cuánto habría costado la velada.
En la recta final hacia el primer mata-mata de la UEFA Champions League, el plantel del Real Madrid decidió fortalecer la unión fuera de la cancha. Tras dos victorias consecutivas, los futbolistas compartieron una cena en un exclusivo restaurante de la capital española, en un encuentro que se conoció a partir de una historia de Instagram publicada por Vinícius Júnior.
En la imagen se lo ve a Franco Mastantuono integrado al grupo y ubicado en una mesa redonda junto a Brahim Díaz y David Alaba. En la mesa contigua izquierda estaban Álvaro García y Dani Ceballos, mientras que hacia la derecha se distribuían Trent Alexander-Arnold, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.
Menú de lujo y cuenta millonaria
El restaurante, que mantiene en reserva gran parte de su carta y hasta tiene privada su cuenta de Instagram, ofreció un menú de alto nivel. La mayoría del plantel eligió carne wagyu como plato principal, acompañada por papas fritas, espárragos, puré de papa, morrón con huevo y lechuga. Antes hubo una entrada secreta -parte de la mística del lugar- y el cierre fue con postres estrella: la “tarta de la abuela Nelly” y cookies con helado.
Según trascendió en medios españoles, la reunión fue organizada por Vinicius y Mbappé, quienes además se hicieron cargo de pagar la cena de los 24 futbolistas presentes. El costo estimado por persona ronda los 74 euros, por lo que el total habría alcanzado aproximadamente los 1.776 euros, sin contar propinas.
Salidas escalonadas y clima distendido
La velada se extendió hasta la madrugada. Los primeros en retirarse, ya con la prensa apostada en la puerta, fueron Andriy Lunin (que este miércoles cumple 27 años), Rüdiger, Arda Güler y Ferland Mendy. Antes de la medianoche dejaron el restaurante Fran García, Mastantuono, Brahim y Gonzalo García. El último en irse fue Raúl Asencio, quien abandonó el lugar a las 2:50.
La imagen de unidad llega en un momento clave del calendario. El conjunto blanco enfrentará este sábado a la Real Sociedad por la fecha 24 de La Liga, donde marcha escolta del FC Barcelona por apenas un punto (57 contra 58).
El martes siguiente será el turno del duelo europeo ante el Benfica, en la ida de los playoffs de la Champions. Allí se reencontrarán con los argentinos Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, que vienen de vencer 4-2 al Madrid en la última fecha de la fase regular.