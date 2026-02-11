Cómo ver la Primera Nacional en 2026: registro, app y cuánto costará el abono
La AFA anunció que todos los partidos del Ascenso se transmitirán por LPF Play. El acceso será gratuito en las primeras fechas y luego requerirá suscripción mensual. Qué necesitás para mirar los encuentros y cómo funcionará la plataforma.
El Ascenso argentino cambia de pantalla. A tres días del inicio de la nueva temporada de la Primera Nacional, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió que los partidos de la PN y de la Primera B se verán a través de la aplicación LPF Play (La Pasión del Fútbol), la plataforma oficial de la casa madre.
El anuncio fue realizado por Claudio Tapia en la reunión de este martes y fue recibido con aplausos por los dirigentes. La producción general estará a cargo de La Corte, empresa que ya tuvo un rol central en las transmisiones del recordado Fútbol para Todos.
¿Qué necesitás para ver la Primera Nacional?
El esquema será sencillo y 100% digital. Para acceder a los partidos habrá que:
- Tener conexión a Internet (WiFi o datos móviles).
- Descargar la app LPF Play en el celular, tablet, computadora o Smart TV (si la aplicación está disponible para ese sistema).
- Registrarse en la plataforma.
Durante las dos primeras fechas, el acceso será libre y sin necesidad de registro. Desde la tercera jornada será obligatorio crear una cuenta, aunque en una primera etapa seguirá siendo gratuito. Más adelante comenzará el sistema de suscripción paga para ver los partidos en vivo.
¿Cuánto costará?
Si bien la AFA no informó oficialmente el valor definitivo, dirigentes deslizaron que el abono mensual rondaría los 10 dólares, con una opción anual cercana a los 100 dólares. El primer mes será gratuito, como parte de la estrategia para captar usuarios.
La apuesta económica es fuerte: según se informó, cada club de la Primera Nacional recibirá aproximadamente 65 millones de pesos mensuales, una cifra que representa cerca del 50% del presupuesto promedio de la categoría. En la Primera B, los equipos percibirán unos 20 millones, mientras que en la C y el Federal la cifra será cercana a los 12 millones por mes.
Cómo funcionará la plataforma
LPF Play ya tiene más de tres años en funcionamiento y supera los 600 mil usuarios registrados. Actualmente transmite futsal, fútbol femenino, divisiones juveniles y contenidos exclusivos como resúmenes, shows de goles y programas institucionales.
Con la incorporación del Ascenso, la AFA busca alinearse con modelos internacionales como los de la FIFA, la UEFA o la NFL, que difunden sus competencias mediante plataformas propias. La idea es ampliar la visibilidad de los torneos, permitir transmisiones simultáneas y generar nuevas fuentes de ingresos a través de suscripciones, publicidad y patrocinios.
La plataforma permitirá ver los partidos en vivo o en diferido, desde cualquier parte del mundo y en distintos dispositivos. Además, ofrecerá interacción directa con la audiencia y contenidos complementarios.