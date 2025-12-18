Es oficial: se confirmó el día, la hora y el estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

La Finalissima 2026 ya tiene su cita confirmada. Argentina y España, campeones vigentes de América y Europa, se medirán el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, en un partido que volverá a reunir a los mejores de cada continente. El encuentro comenzará a las 21 horas (Qatar), a las 15 de Argentina.
La confirmación llegó a través de un anuncio conjunto entre la CONMEBOL, la UEFA, la AFA y la Real Federación Española de Fútbol, que oficializaron sede y fecha de un evento que se disputará en un año especial: el mismo en el que se celebrará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ese contexto le otorga al cruce un valor simbólico y competitivo adicional dentro del calendario internacional.
Desde la organización destacaron el significado institucional del encuentro. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, remarcó que la Finalissima trasciende lo estrictamente deportivo y representa un mensaje de cooperación entre confederaciones, además de una oportunidad única para los hinchas de presenciar un partido con carácter histórico. En una línea similar, el titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, subrayó el alcance global del evento y lo definió como una muestra del poder de convocatoria y prestigio del fútbol a nivel mundial.
La Finalissima forma parte del acuerdo de colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica. La edición anterior se disputó en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley, en un encuentro que funcionó como antesala de la consagración mundialista de la “Scaloneta”, meses más tarde, justamente en el estadio Lusail.
Un duelo que genera expectativa en la previa al Mundial 2026
El duelo entre argentinos y españoles aparece, así, como uno de los grandes atractivos del 2026 futbolero, a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo. El nivel de ambos seleccionados y el escenario elegido refuerzan la expectativa en torno a un partido que promete ser de alto impacto deportivo y simbólico. Desde las entidades organizadoras adelantaron que en las próximas semanas se brindarán precisiones sobre la venta de entradas y los aspectos logísticos del evento.
La competencia, conocida oficialmente como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, recuperó en 2022 una tradición intercontinental que había tenido antecedentes en 1985 y 1993, cuando se disputaba bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. Argentina lidera el historial del certamen con dos títulos: el primero en 1993, con Diego Maradona como capitán, y el segundo en Wembley, con Lionel Messi como figura destacada. España, en tanto, llegará a la cita como flamante campeona de la Eurocopa 2024, tras imponerse a Inglaterra en la final disputada en Berlín.