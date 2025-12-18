Es oficial: se confirmó el día, la hora y el estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

Desde la organización destacaron el significado institucional del encuentro. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, remarcó que la Finalissima trasciende lo estrictamente deportivo y representa un mensaje de cooperación entre confederaciones, además de una oportunidad única para los hinchas de presenciar un partido con carácter histórico. En una línea similar, el titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, subrayó el alcance global del evento y lo definió como una muestra del poder de convocatoria y prestigio del fútbol a nivel mundial.