Un atleta ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno y confesó en vivo que fue infiel

“Hay alguien con quien quería compartir esto, aunque quizá hoy no esté mirando”, dijo cuando parecía que el reportaje terminaba. A partir de ahí contó que hace seis meses conoció a la mujer que considera el amor de su vida, que tres meses atrás la engañó y que le confesó la situación apenas una semana antes de competir. “Han sido los peores días que me tocaron vivir”, admitió, visiblemente conmovido.