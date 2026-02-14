¿Qué debés hacer cuando se te rompe la turmalina negra?

Qué hacer cuando se rompe una turmalina negra

Si tu piedra se rompió, estas son algunas acciones recomendadas:

Agradecer su protección, con una intención consciente

No volver a usarla como amuleto, ya que su ciclo se considera cerrado

Devolverla a la tierra, enterrándola en una maceta, jardín o parque

Dejarla en agua natural, como un río o el mar, siempre con respeto

Realizar una despedida consciente, sencilla y simbólica

Conservar un fragmento como recuerdo de una etapa superada