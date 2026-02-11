Tenso cruce en Washington por el trato a los migrantes

Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos defendieron ante el Congreso la política de Donald Trump en una audiencia a veces tensa con los demócratas.
El papel de los agentes migratorios causa revuelo en el país, especialmente tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis. .
El gobierno anunció luego algunas medidas, como la retirada de unos 700 agentes de las agencias migratorias desplegados en la región. Pero la cuestión sigue lejos de resolverse, ya que los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a cabo sus redadas, mientras que la administración de Trump se mantiene firme en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular.
Ante la comisión de seguridad interior de la Cámara de Representantes, los responsables de las tres agencias del DHS defendieron el balance de la administración Trump. El jefe de la policía fronteriza, Rodney Scott, destacó que han conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares.