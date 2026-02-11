Tenso cruce en Washington por el trato a los migrantes

El gobierno anunció luego algunas medidas, como la retirada de unos 700 agentes de las agencias migratorias desplegados en la región. Pero la cuestión sigue lejos de resolverse, ya que los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a cabo sus redadas, mientras que la administración de Trump se mantiene firme en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular.