Obispos del NOA reunidos en Salta difundieron un mensaje sobre la realidad social de la región

El mensaje convoca al diálogo, la oración y el compromiso pastoral frente a la pobreza, la violencia, la crisis ambiental y la situación de los jóvenes.

Hace 1 Hs

En un encuentro celebrado en Salta, los obispos del Noroeste Argentino (NOA) y los delegados diocesanos de Pastoral Social compartieron una profunda reflexión sobre los principales desafíos sociales, económicos y ambientales que atraviesa la región. El mensaje convoca al diálogo, la oración y el compromiso pastoral frente a la pobreza, la violencia, la crisis ambiental y la situación de los jóvenes.

Los obispos del NOA, reunidos en la ciudad de Salta, dieron a conocer un Mensaje y una Reflexión de la Pastoral Social en el que analizan la compleja realidad social del norte argentino y renuevan su llamado a construir una Iglesia cercana, samaritana y comprometida con los más vulnerables.

El documento fue elaborado por los delegados diocesanos de Pastoral Social del NOA, en comunión con los obispos de la región, y se inscribe en el camino sinodal que la Iglesia viene promoviendo en todo el país.

Jubileos que iluminan el presente

La reflexión se enmarca en dos conmemoraciones de fuerte valor eclesial y profético:

Los 200 años del nacimiento del Beato Fray Mamerto Esquiú, referente de la unidad, la palabra valiente y la reconciliación.

Los 50 años del martirio de monseñor Enrique Angelelli, junto a Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, testigos del Evangelio comprometido con los pobres y la justicia.

Según el documento, estos aniversarios invitan a releer su legado “en clave actual” y a preguntarse cómo su testimonio puede orientar las respuestas pastorales ante los desafíos del presente.

Preocupación por la vida, los jóvenes y la violencia social

Uno de los puntos centrales del mensaje es la caída sostenida de la natalidad, que también afecta al NOA. Los obispos advierten que este fenómeno interpela no solo desde lo demográfico, sino también desde el valor que la sociedad otorga a la vida humana y a la responsabilidad con las nuevas generaciones.

En este contexto, expresan su dolor ante realidades como el aborto, la trata de personas, el aumento de los suicidios juveniles, la violencia en los barrios más pobres y el avance del consumo de drogas y el narcotráfico.

También manifiestan preocupación por el crecimiento de la delincuencia juvenil y el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad penal. En sintonía con la Conferencia Episcopal Argentina, sostienen que la respuesta no debe centrarse solo en el castigo, sino en políticas integrales de prevención, inclusión, educación y justicia restaurativa.

Emergencia climática y ecología integral

El documento dedica un apartado especial a los eventos climáticos extremos que han afectado a la región —tornados, inundaciones y sequías— y que golpean con mayor fuerza a los sectores más pobres.

A la luz de la encíclica Laudato si’, los obispos señalan que se trata de una crisis socioambiental y llaman a fortalecer la conciencia del cuidado de la Casa Común, promover alianzas con comunidades locales, organizaciones sociales y el Estado, y acompañar pastoralmente a las poblaciones afectadas.

Pobreza estructural, educación y trabajo

La reflexión subraya que el NOA concentra algunos de los indicadores sociales más dolorosos del país, con altos niveles de pobreza e indigencia. Frente a esto, la Iglesia reafirma su opción por una presencia cercana y denuncia las causas estructurales de estas desigualdades.

El abandono escolar, especialmente en el nivel secundario, y la precarización laboral también ocupan un lugar destacado en el mensaje. Los obispos remarcan que la educación y el trabajo digno son pilares fundamentales para el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, e invitan a un diálogo amplio con el sistema educativo, los trabajadores y los sectores productivos.

Un llamado al compromiso y a la esperanza

El texto concluye como una invitación a profundizar el camino sinodal, confiando este proceso “al Señor de la historia” y a la intercesión de la Virgen del Valle, Santa Mama Antula, los mártires del Zenta, los mártires riojanos y el Beato Fray Mamerto Esquiú.

“Unidos en oración”, expresan los obispos del NOA, al tiempo que llaman a difundir este mensaje y a renovar el compromiso pastoral y social frente a los desafíos que atraviesa la región.

