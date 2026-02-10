Obispos del NOA reunidos en Salta difundieron un mensaje sobre la realidad social de la región

Preocupación por la vida, los jóvenes y la violencia social

Uno de los puntos centrales del mensaje es la caída sostenida de la natalidad, que también afecta al NOA. Los obispos advierten que este fenómeno interpela no solo desde lo demográfico, sino también desde el valor que la sociedad otorga a la vida humana y a la responsabilidad con las nuevas generaciones.