River, sin Armani y con el regreso de Acuña ante el “Bicho”

River Plate llegará a La Paternal con una baja sensible y un regreso esperado. Franco Armani (foto) no atajará ante Argentinos Juniors, ya que el arquero todavía no recibió el alta médica y el cuerpo técnico decidió no apurar su vuelta para no poner en riesgo la recuperación. De esta manera, Santiago Beltrán seguirá como titular, acompañado en el banco por Ezequiel Centurión, que recién ahora vuelve a estar a disposición de Marcelo Gallardo.