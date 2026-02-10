Secciones
River, sin Armani y con el regreso de Acuña ante el “Bicho”

El "Pulpo" no será arriesgado y recién volverá el martes por Copa Argentina. El “Huevo”, pese a no estar al ciento por ciento, será titular en un partido clave que se jugará el jueves en La Paternal.

Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

River Plate llegará a La Paternal con una baja sensible y un regreso esperado. Franco Armani (foto) no atajará ante Argentinos Juniors, ya que el arquero todavía no recibió el alta médica y el cuerpo técnico decidió no apurar su vuelta para no poner en riesgo la recuperación. De esta manera, Santiago Beltrán seguirá como titular, acompañado en el banco por Ezequiel Centurión, que recién ahora vuelve a estar a disposición de Marcelo Gallardo.

El regreso del campeón del mundo, entonces, deberá esperar. Todo indica que Armani reaparecerá en los 32avos de final de la Copa Argentina, el próximo martes 17 de febrero, frente a Ciudad Bolívar, en San Luis. Aunque intensificó los trabajos en la última semana, a dos días del duelo ante el “Bicho” su presencia quedó prácticamente descartada.

Beltrán venía mostrando buenas sensaciones desde su debut, con varios partidos sin recibir goles, pero quedó expuesto en la dura goleada ante Tigre. Sin responsabilidad directa en los tantos, no pudo evitar el mal resultado. Pese a eso, el DT optó por sostenerlo y darle continuidad, en un contexto marcado por la falta de alternativas tras la salida de Jeremías Ledesma y la recuperación paulatina de Centurión.

La contracara es Marcos Acuña, quien volvería al equipo titular. El “Huevo” no está al 100% en lo físico, producto de un traumatismo que le impidió hacer la pretemporada completa, pero su jerarquía pesa. Ante Tigre ingresó desde el banco por el bajo nivel de Matías Viña y ahora Gallardo se inclinaría por su experiencia en un partido clave para River.

