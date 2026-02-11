"Hoy el inicio sexual del adolescente es la pornografía, no el vínculo real"

Ese silencio fue el disparador. Paz decidió transformarlo en acción y comenzó a dar charlas en su colegio. Luego, en otras escuelas de la provincia. Habló de consumo problemático de pornografía, de salud mental y del impacto de las pantallas en edades tempranas. Lo hizo sin golpes bajos, con información y con una honestidad que habilitó a que otros chicos se animaran a hablar. Muchos confesaron haber accedido a pornografía desde los 6 o 7 años, un dato que ella misma definió como “gravísimo” y que la llevó a investigar más a fondo un fenómeno que ya no parecía excepcional, sino extendido.