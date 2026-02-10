Se distrajo con el celular: condenan a un anestesiólogo por la muerte de un niño de 4 años

Bariloche: un anestesiólogo de la ciudad de General Roca fue condenado hoy a tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de siete años y seis meses para ejercer la medicina por la muerte de un niño de cuatro años. Durante una cirugía programada –y en línea con otras cuestiones que evidenciaron negligencia–, el médico utilizó su celular en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía.