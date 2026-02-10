Secciones
La inflación repuntó en enero y alcanzó el 2,9%, informó el Indec

El organismo difundió este martes el IPC tras la polémica por los cambios metodológicos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,9% en enero de 2026, y una variación interanual de 32,4%.

 Se trata del primer dato oficial difundido tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo y en medio de la polémica por la postergación de los cambios metodológicos en la medición.

El registro mensual se ubicó en línea con lo anticipado por el mercado y el Gobierno, que esperaban una cifra similar a la de diciembre, impulsada principalmente por aumentos en tarifas y alimentos. Con este resultado, la inflación volvió a mantenerse por encima del 2%, un piso que la economía no logra perforar desde hace cinco meses.

El informe fue publicado a las 16 bajo la metodología vigente, basada en la Encuesta de Gastos de los Hogares de 2004/2005, luego de que el Ejecutivo decidiera suspender la implementación de la nueva fórmula que incorporaba patrones de consumo correspondientes a 2017/2018.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

La inflación, mes a mes La inflación, mes a mes

Polémica por la metodología

La difusión del IPC se dio en un contexto de debate técnico y político. La salida de Lavagna del Indec se produjo tras diferencias con el Ejecutivo respecto a la aplicación del nuevo índice, que aumentaba la ponderación de los servicios y reducía la de alimentos.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Según estimaciones de la consultora GMA, con la nueva canasta la inflación de 2025 habría sido del 32,6%, frente al 31,5% registrado con el método actual. El ministro Caputo argumentó que la diferencia hubiese sido mínima y confirmó que se trabajará en una nueva Encuesta de Hogares, cuyo diseño podría dilatar la implementación de un nuevo índice por varios años.

Analistas advierten que la falta de actualización de los ponderadores afecta la precisión del diagnóstico económico y genera riesgos legales en contratos indexados por inflación, como alquileres y créditos.


Riesgo país cerca de los 500 puntos en una jornada de bonos firmes y acciones débiles

¿Está realmente bajando la inflación? Qué mide el índice del Indec y por qué genera polémica

Los precios de los alimentos subieron 2,5% en la primera semana de febrero, el valor más alto en casi dos años

Juan Carlos de Pablo respaldó el acuerdo con EEUU, pero advirtió sobre la cancha inclinada

No es Shein ni Temu: la nueva plataforma low cost que gana terreno en Argentina

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad
“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras
Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos
Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso
La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán
Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle
A partir de hoy los intereses de depósitos en dólares estarán exentos del Impuesto a las Ganancias

Pensábamos que moríamos congeladas: el drama de la alpinista tucumana a 6.000 metros

Aerolíneas Argentinas volará de Tucumán a Miami para el Mundial 2026

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

