Franco Colapinto vuelve a las pistas de Fórmula 1 en Bahréin: horario, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

El trazado de Sakhir será el escenario de los ensayos previos al arranque del campeonato, con el argentino sumando kilómetros decisivos para llegar afinado a la primera fecha.

PREPARACIÓN. Franco Colapinto girará en Bahréin con el Alpine A526 en la recta final de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1. PREPARACIÓN. Franco Colapinto girará en Bahréin con el Alpine A526 en la recta final de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1. ./X @AlpineF1Team
Hace 1 Hs

Franco Colapinto afrontará desde este miércoles una parada determinante en su preparación para el campeonato 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino será parte de las pruebas que se desarrollarán entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, escenario que volverá a recibir a los equipos una semana más tarde para completar el trabajo previo al inicio del calendario.

Cada una de las jornadas tendrá el mismo esquema. Habrá acción de 4 a 8 de la mañana (hora argentina), luego un receso de 60 minutos y una segunda tanda de 9 a 13. El cronograma se repetirá también del 18 al 20 de febrero, en el segundo bloque programado por la categoría.

Existe, además, una condición reglamentaria que influirá directamente en la planificación ya que las escuderías sólo pueden utilizar un auto por vez. De esa manera, los compañeros deberán repartirse el tiempo en pista. Habitualmente se otorga un día completo a cada piloto y el restante se divide en mitades, aunque la decisión final queda en manos de cada estructura.

Para Colapinto será una oportunidad importante. En los ensayos privados realizados en Barcelona, el representante de Alpine F1 Team sumó 118 vueltas sin mayores contratiempos mecánicos y el funcionamiento del A526 dejó señales positivas respecto del rendimiento del año pasado. Ahora llegará el momento de ver el comportamiento frente a cámaras y con el resto de los competidores girando al mismo tiempo.

El trazado de Sakhir entregará, además, las primeras imágenes oficiales de los flamantes monoplazas. El llamado Shakedown Week en España se desarrolló a puertas cerradas y apenas se difundieron fragmentos audiovisuales, por lo que el público tendrá por primera vez referencias más claras sobre el aspecto y la velocidad de los autos.

Hay otro dato que vuelve especial esta escala. Será la primera vez que el pilarense conduzca un vehículo de la Máxima en este circuito. Conoce la pista por su paso por la Fórmula 3 y la Fórmula 2, pero nunca giró allí con un F1.

Una vez finalizada la segunda semana de actividad, la categoría levantará el telón del campeonato del 6 al 8 de marzo en Gran Premio de Australia. La carrera principal se disputará el domingo desde la 1 de la madrugada de nuestro país.

Cuándo y cómo ver las pruebas

- Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero:

Turno 1: de 4 a 8 (hora argentina).

Turno 2: de 9 a 13 (hora argentina).

Televisan Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV. Allí se emitirá únicamente la última hora de cada jornada.

