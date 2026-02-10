Franco Colapinto vuelve a las pistas de Fórmula 1 en Bahréin: horario, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto afrontará desde este miércoles una parada determinante en su preparación para el campeonato 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino será parte de las pruebas que se desarrollarán entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, escenario que volverá a recibir a los equipos una semana más tarde para completar el trabajo previo al inicio del calendario.