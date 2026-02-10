Secciones
Condenaron a prisión perpetua a César Sena y a sus padres por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La sentencia fue leída en una audiencia virtual por la jueza Dolly Fernández, quien rechazó los planteos de nulidad de la defensa.

La Justicia de Chaco condenó este martes a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada el 2 de junio de 2023 en la ciudad de Resistencia. La sentencia fue leída en una audiencia virtual que se desarrolló en el marco del expediente judicial que investigó uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en la provincia.

La lectura de las condenas estuvo a cargo de la jueza Dolly Fernández, quien también rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas. Ninguno de los integrantes del denominado “clan Sena” estuvo presente en la sala: los tres escucharon la pena desde sus celdas.

El veredicto del jurado popular ya había determinado la culpabilidad de César Sena como autor del delito de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura penal que prevé la pena máxima. En tanto, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados partícipes primarios del femicidio.

Durante el juicio, tanto la fiscalía como las querellas destacaron el rol clave que desempeñaron los padres de César Sena en el plan para encubrir el crimen, ocultar pruebas y garantizar la impunidad del hecho. Según se expuso en el debate, ambos colaboraron activamente en las maniobras posteriores al asesinato de la joven.

Las condenas por encubrimiento

En la misma audiencia, el tribunal definió la situación de los imputados por encubrimiento del femicidio. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron encontrados culpables de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo fue condenado por encubrimiento simple.

Obregón recibió una pena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva, mientras que González fue sentenciada a 5 años de cárcel. Por su parte, Melgarejo fue condenado a 2 años y 10 meses de prisión en suspenso, con la imposición de medidas preventivas.

La fiscalía había solicitado penas cercanas al máximo legal para los acusados de encubrimiento, mientras que las querellas reclamaron las sanciones más severas posibles. Finalmente, la jueza Dolly Fernández fijó las condenas dentro de los márgenes previstos por el Código Penal, tras el veredicto unánime del jurado popular.

Al cierre de la audiencia, la magistrada ordenó que, una vez que la sentencia quede firme, los restos de Cecilia Strzyzowski sean entregados a su madre, Gloria, junto con las pertenencias de la joven que habían sido encontradas por la policía en un descampado y que el clan Sena había descartado tras el femicidio.

