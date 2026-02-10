Condenaron a prisión perpetua a César Sena y a sus padres por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La Justicia de Chaco condenó este martes a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada el 2 de junio de 2023 en la ciudad de Resistencia. La sentencia fue leída en una audiencia virtual que se desarrolló en el marco del expediente judicial que investigó uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en la provincia.