Escándalo en un partido de la NBA: golpes, invasión del campo y cinco expulsados

El partido de NBA que disputaban Detroit Pistons y Charlotte Hornets en el Spectrum Center de Carolina del Norte se salió de control cuando restaban poco más de siete minutos para el cierre del tercer parcial. Jalen Duren atacó el aro y recibió una infracción de Moussa Diabaté. Tras el contacto quedaron frente a frente, discutieron y comenzaron a forcejear. Un empujón del jugador de los Pistons fue el punto de partida del caos.