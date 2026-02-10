Escándalo en un partido de la NBA: golpes, invasión del campo y cinco expulsados

El partido de NBA que disputaban Detroit Pistons y Charlotte Hornets en el Spectrum Center de Carolina del Norte se salió de control cuando restaban poco más de siete minutos para el cierre del tercer parcial. Jalen Duren atacó el aro y recibió una infracción de Moussa Diabaté. Tras el contacto quedaron frente a frente, discutieron y comenzaron a forcejear. Un empujón del jugador de los Pistons fue el punto de partida del caos.
En segundos, la mitad de la cancha se llenó de camisetas. Hubo agarrones, corridas y golpes mientras compañeros y miembros de seguridad intentaban separar. En medio del tumulto, Tobias Harris sujetaba a Diabaté, pero el francés alcanzó a impactar nuevamente sobre Duren. Entonces apareció Miles Bridges, que fue directamente contra el pivote visitante y reavivó la pelea.
Cuando parecía que el conflicto empezaba a diluirse, se abrió otro frente. Isaiah Stewart, que estaba en el banco, ingresó al rectángulo y lanzó una piña sobre Diabaté luego de observar el ataque a su compañero. Las bancas ya estaban vacías y los agentes tuvieron que meterse de lleno para evitar un desborde mayor, mientras los fanáticos registraban la escena desde la primera fila.
Tras varios minutos de interrupción, los árbitros expulsaron a Duren, Stewart, Diabaté y Bridges. El encuentro pudo continuar, aunque el clima siguió cargado.
BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS ð²— ESPN (@espn) February 10, 2026
Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR
La tensión volvió a subir en el último cuarto. El técnico de Charlotte, Charles Lee, reaccionó con furia por una acción posterior a un choque entre Grant Williams y Paul Reed. Debió ser contenido y también terminó camino a los vestuarios.
Hasta el momento del incidente, Detroit se imponía 70-62 en un duelo equilibrado. Tras la reanudación logró mantener la ventaja y cerró la noche con un triunfo por 110-104. Cade Cunningham fue el más destacado con 33 puntos y nueve rebotes, mientras que Duren había llegado a 15 antes de la expulsión.
Stewart sumó un nuevo capítulo a su historial. En 2021 ya había protagonizado un recordado enfrentamiento con LeBron James y meses atrás volvió a irse antes de tiempo por otra pelea.
El marcador final quedó opacado por completo. La postal de la jornada fue la de un partido detenido por una batalla que tardó en apagarse.