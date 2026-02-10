Santoral del 10 de febrero: qué santos se recuerdan hoy

Este 10 de febrero el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Escolástica de Nursia, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
Santa Escolástica de Nursia fue una religiosa italiana que, siguiendo los pasos de su hermano San Benito, decidió consagrarse a Dios durante su adolescencia. Después de que este fundara el monasterio de Montecassino, ella optó por crear un convento femenino de la misma Regla, Piumarola, donde se estableció como abadesa.
Más nombres para la onomástica de esta fecha
Austreberta
Dante
Guillermo
Protadio
Sotera
Troyano
José Sánchez del Río
