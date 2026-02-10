Empates, triunfos clave y un líder claro: así siguió el Apertura

En la misma sintonía de pelea por la vanguardia, Estudiantes de La Plata se hizo fuerte en su casa. Con un ojo en el campo y otro en la tribuna —donde Edwin Cetré presenció el encuentro ante su inminente salida del club—, el “Pincha” venció 1-0 a Deportivo Riestra. Cuando restaban 15’ para el final, el eterno Guido Carrillo aprovechó un gran centro de Brian Aguirre y marcó el único tanto del encuentro, lo que le permite a los platenses sumarse a la línea de Lanús y Defensa, con 8 puntos, acechando la cima de su grupo, mientras que el “Malevo” quedó hundido en la última posición, con solo un punto.