Empates, triunfos clave y un líder claro: así siguió el Apertura

La tarde noche del lunes en el sur bonaerense parecía destinada al olvido, pero el fútbol argentino siempre tiene un giro de guion guardado para el final. En un partido chato y de mucha fricción, Lanús y Talleres de Córdoba igualaron 1-1 en un cierre frenético que concentró todas las emociones en el tiempo de descuento.
Durante 90 minutos, el juego en La Fortaleza fue más lucha que fútbol. Sin embargo, a los 46’ del complemento, Martín Río conectó un cabezazo certero tras un tiro de esquina para poner en ventaja a la “T”. Cuando el equipo cordobés ya saboreaba la victoria, el juvenil Dylan Aquino se vistió de héroe: a los 48’, sacó un violento remate para sellar el empate definitivo. Con este resultado, el “Granate” quedó segundo en la Zona A con 8 unidades, desperdiciando la chance de alcanzar al líder Vélez (10), mientras que los cordobeses marchan en la 11° posición con apenas 4 puntos.
En la misma sintonía de pelea por la vanguardia, Estudiantes de La Plata se hizo fuerte en su casa. Con un ojo en el campo y otro en la tribuna —donde Edwin Cetré presenció el encuentro ante su inminente salida del club—, el “Pincha” venció 1-0 a Deportivo Riestra. Cuando restaban 15’ para el final, el eterno Guido Carrillo aprovechó un gran centro de Brian Aguirre y marcó el único tanto del encuentro, lo que le permite a los platenses sumarse a la línea de Lanús y Defensa, con 8 puntos, acechando la cima de su grupo, mientras que el “Malevo” quedó hundido en la última posición, con solo un punto.
Por la Zona B, Barracas Central dio bajó a Gimnasia de La Plata con un sólido 2-0. Los goles de Kevin Jappert e Iván Tapia (hijo del presidente de la AFA) le permitieron al “Guapo” meterse en zona de clasificación con 5 unidades. Por su parte, el “Lobo” desperdició una oportunidad de oro para acomodarse arriba y se estancó en los 6 puntos.
En el cierre de la jornada, la atención se trasladó a Río Cuarto, donde Independiente Rivadavia confirmó su gran momento. La “Lepra” mendocina derrotó 1-0 a Estudiantes y, con puntaje perfecto, quedó como único líder de la Zona B, por encima de Tigre. Sin respiro, el Torneo Apertura 2026 continuará este jueves con los adelantos de la fecha 5: Tigre recibirá a Aldosivi y Argentinos Juniors hará lo propio ante River.