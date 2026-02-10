Cartas de lectores: ¡Vivienda o café!

Hace muchos años acompañé a mi sobrina, docente, al sorteo de una vivienda del Instituto Provincial por la Av. Jujuy al 4.000. Teníamos tantas esperanzas, expectativas y sueños, que previamente recorrimos todo el barrio y nos ilusionábamos con la ubicación; lamentablemente le tocó en la última cuadra, frente a las vías del ferrocarril. Al irse ubicando las familias, notamos la cantidad de casas sin ocupar en las mejores ubicaciones. Un día veo a un muchacho que conocía de vista habitando una casa; le pregunté y me dijo: “no es mía; a mí me pagan como cuidador; son tres acá y sé que hay dos casas más en otro lugar; son de un gremialista y de un “chancho” grande del Gobierno” . Al leer en LA GACETA las acertadas y lapidarias palabras del arquitecto Hugo Cabral, interventor del Instituto de la Vivienda, y viendo el accionar del Sr. Gobernador en el empeño de recuperar los inmuebles y tierras fiscales usurpadas pertenecientes a la Provincia y por ende a todos los tucumanos, analizo que no puede ser que el valor de la cuota de una casa sea igual al precio de un café y que los descarados todavía no la paguen. Y si investigan a fondo, casa por casa , más de un muerto aparecerá vivito y coleando, cobrando alquiler con autos de alta gama en los garajes de sus “ranchitos” . ¡Señores! La ley pareja no es rigurosa; si no me hace falta o no la puedo pagar, la devuelvo. Antes de que me contesten les diré que fui miembro de Comisión Directiva del gremio UPCN; no tenía casa y jamás me dieron una. “No hay gestores ni intermediarios, inscripción gratuita y permanente, sorteos públicos, con un sistema transparente para poder construir más viviendas y dar respuestas reales” ¡Muy bien diez, sargento, digo, arquitecto Cabral! Le queda menos de dos años para poner la casa en orden. Aunque duela, tiene nuestro total apoyo.