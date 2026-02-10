Secciones
Cartas de lectores: “Sala de terapia”
Hace 2 Hs

El sol, que cada día pasa por nuestro cielo, nos mira absorto, abriendo muy grandes sus ojos por cómo aquí nuestro suelo pareciera una gran “sala de terapia” por donde están pasando muchos de nuestros compatriotas. Salieron a brillar las lágrimas de pequeños ojitos, ancianos desprotegidos, personas discapacitadas a la buena de Dios. Muchas de estas personas (quién sabe por qué) abrieron ahora las puertas a la crueldad, a la desidia, a la falta de empatía, a la mentira, a que no existan la educación y la cultura, a la falta de respeto y lo principal… a que falten alimentos que hace a la vida. Abrir esa puerta les costó que cayeran sobre ellos mismos, lo que hoy es terrible, pues lo sienten. La pobreza atrapa gente… La violencia y el destrato no dan de comer; sí causan impotencia. Con fuerza apretemos nuestra celeste y blanca, que hace más de 200 años nos protege. Argentina es soberana por siempre. Se necesitan montañas de energía y de verdadero amor en la tierra para revertir esta oscura realidad.

Josefina Argañaraz                                                          

Rawson 168 - S. M. de Tucumán

