La importancia del cuidado de la salud sexual

El 13 de febrero se conmemora, en más de 31 países, el día internacional del uso del preservativo. Esta fecha tiene como objetivo promover su uso responsable para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS) e infecciones. En Argentina, la salud sexual vuelve a encender alarmas. Los últimos datos del Boletín Epidemiológico Nacional revelan que en 2025 se confirmaron más de 55.000 casos de sífilis, la cifra más alta en al menos cinco años, con un aumento del 71 % sobre el promedio del período 2020-2024. Esta infección de transmisión sexual (ITS), prevenible y tratable, hoy se presenta como un problema creciente que excede a los consultorios y exige una mirada social integral.