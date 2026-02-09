La diseñadora Paz Cornú, sobre la crisis de la industria textil: “Ni en la pandemia sentí una cosa igual”
La emprendedora advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el sector y aseguró que fabricar en Argentina “es asfixiarte”. Cuestionó la falta de apoyo estatal y la apertura de importaciones.
La diseñadora Paz Cornú se refirió a la profunda crisis que atraviesa la industria textil argentina y aseguró que el momento actual es más grave incluso que el vivido durante la pandemia. “No me había pasado nunca, ni en la pandemia sentí una cosa igual”, afirmó.
En declaraciones televisivas, Cornú sostuvo que el problema no radica en la creatividad ni en la capacidad del sector, sino en el contexto económico y político que enfrenta la producción nacional.
“La industria está muriendo”
“Yo creo que el problema grande es el sistema de la Argentina. No es la moda ni los diseñadores. Tenemos una industria alucinante, recursos increíbles, bordadores, diseñadores, opciones de tela, hay de todo”, expresó.
Sin embargo, remarcó que la falta de respaldo estatal está poniendo en jaque al sector:
“Nuestro país hoy no nos está apoyando y la industria está muriendo lentamente, pero drásticamente también”, aseguró.
La diseñadora describió además las dificultades cotidianas para sostener emprendimientos productivos y fuentes de empleo:
“Hoy fabricar en este país es asfixiarte, no podés tener respiro. Tener locales, apostar y dar trabajo es prácticamente no poder dormir”.
“Ni en la pandemia sentí algo así”
Cornú comparó la situación actual con los peores momentos del aislamiento por el Covid-19 y advirtió que el impacto es generalizado.
“A mí no me había pasado nunca, ni en la pandemia sentí una cosa igual. Hablo con colegas y estamos todos exactamente en la misma”, señaló.
Críticas a la apertura de importaciones
La diseñadora también cuestionó la política de apertura comercial y la competencia desigual que enfrenta la producción local.
“Se abrió la cancha de una manera desmedida, sin prever este tipo de situaciones”, afirmó.
En ese sentido, explicó que no se puede equiparar a grandes fabricantes internacionales con pequeños productores argentinos:
“Si ponés a un fabricante con escala altísima a competir con uno pequeño, que hace poco volumen pero da trabajo y hace un producto con amor, calidad y compromiso, es lógico que eso sea insostenible”.
Para graficar el escenario, utilizó una metáfora contundente:
“Es como tirarte a la cancha con cien leones y no darte herramientas ni forma de pelear. Es imposible, te aplasta”.
Alerta por la pérdida de calidad y empleo
Cornú concluyó con una advertencia sobre las consecuencias a largo plazo de este proceso:
“El comercio se está llenando de productos que tampoco son de calidad”, afirmó, y alertó sobre la destrucción del entramado productivo y del empleo vinculado a la industria textil nacional.