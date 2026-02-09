Operativo especial de DNI en el Complejo Belgrano: la atención será solo con turnos online

Bidegorry aclaró que el operativo se realizará solo para DNI, no se tramitarán pasaportes, y que no se aceptará efectivo como medio de pago. “Los pagos se realizan con tarjeta de crédito, débito, QR o billeteras virtuales. En caso de no contar con esos medios, se les otorgará un código para abonar en Pago Fácil”, detalló.