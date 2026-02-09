Operativo especial de DNI en el Complejo Belgrano: la atención será solo con turnos online

La directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, informó este lunes que del miércoles 11 al viernes 13 de febrero se llevará a cabo un operativo especial de toma de DNI en el Complejo Belgrano, con atención exclusiva mediante turnos online, de 8 a 13.
Según explicó la funcionaria, la medida responde al incremento de la demanda de trámites en esta época del año, especialmente por el cierre del período vacacional y el inicio de clases.
“Estamos notando una gran concurrencia de personas que aprovechan este momento para actualizar su DNI, por eso decidimos ampliar la capacidad de atención”, señaló.
El operativo fue organizado junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y en línea con el pedido del gobernador Osvaldo Jaldo de fortalecer la presencia del Estado y facilitar el acceso a los servicios públicos.
“Este operativo responde al pedido del Gobernador de estar cerca de la gente y hacer todo lo necesario para que la vida cotidiana sea un poco más fácil”, remarcó Bidegorry.
La atención será únicamente con turno online, que se habilitó hoy en la página oficial del Registro Civil. “En la página van a encontrar un banner que indica ‘Operativo de Documentación Complejo Belgrano’”, explicó la directora.
Bidegorry aclaró que el operativo se realizará solo para DNI, no se tramitarán pasaportes, y que no se aceptará efectivo como medio de pago. “Los pagos se realizan con tarjeta de crédito, débito, QR o billeteras virtuales. En caso de no contar con esos medios, se les otorgará un código para abonar en Pago Fácil”, detalló.
El operativo está abierto a toda la provincia, tanto Capital como interior, siempre que los interesados cuenten con el turno correspondiente. “Sin turno no se va a poder atender, porque respetar los horarios también es respetar el tiempo de cada ciudadano”, enfatizó.
Finalmente, la funcionaria recordó que no se requerirá documentación adicional, ya que toda la información se encuentra digitalizada. “Invitamos especialmente a las familias que necesiten actualizar el DNI de sus hijos para el ingreso escolar. Solo deben venir con el turno asignado”, concluyó.