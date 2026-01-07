"Me dijo que llego a un gran club": la revelación de Carboni sobre su charla con Lautaro Martínez

Del avión que lo trajo desde Roma directo al barrio de Belgrano, sin escalas. Así fueron las primeras horas de Valentín Carboni en Argentina. El talentoso volante ofensivo aterrizó en Ezeiza pasadas las y se dirigió inmediatamente a realizarse la revisión médica, paso previo indispensable para convertirse oficialmente en refuerzo de Racing.
Acompañado por su entorno y por Franco Zuculini, nexo clave entre el plantel y la dirigencia, Carboni superó los chequeos con éxito pasado el mediodía. A la salida, dejó sus primeras sensaciones como jugador de la "Academia", confirmando que su llegada es una apuesta fuerte tanto personal como institucional.
El llamado de Milito y la "10"
La gestión de Diego Milito, presidente del club, fue determinante para destrabar una operación que parecía imposible para el mercado local. "No me esperaba el llamado de Milito. Ahí me di cuenta de la situación y de la chance de llegar a esta institución", confesó el futbolista de 20 años.
Consultado sobre la posibilidad de vestir la emblemática camiseta, Carboni se mostró cauto y priorizó lo colectivo: "Prometo dar todo de mí. Que lleve la '10' o no, no depende de mí. No me interesa el número, tengo que rendir en la cancha".
El consejo del "Toro"
Uno de los puntos más altos de la conferencia improvisada fue la revelación de su charla con Lautaro Martínez, ídolo de Racing y compañero suyo en la Selección Argentina e Inter. "Hablé con Lautaro y me dio su apoyo. Estoy muy agradecido con él. Me dijo que llego a un gran club y que para cualquier cosa puedo contar con él", reconoció el campeón de la Copa América 2024.
Operativo retorno y el sueño mundialista
La llegada de Carboni se da en un contexto de alineación planetaria. El jugador llega a préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra, una ingeniería posible gracias a la excelente relación entre Milito y el Inter de Milán.
Para Carboni, el objetivo trasciende lo económico: necesita sumar rodaje. Tras una rotura de ligamentos cruzados que truncó su paso por el Olympique de Marsella y una cesión improductiva en Genoa (donde apenas sumó un puñado de minutos en dos meses), el zurdo busca la continuidad necesaria para pelear por un lugar en la próxima Copa del Mundo. "Vengo en busca de continuidad, de minutos y de sumar", sentenció.
Rumbo a Paraguay
Sin tiempo que perder, Carboni se sumará de inmediato a los trabajos del plantel. En las próximas horas viajará a Paraguay junto a Matko Miljevic (el otro refuerzo) y el manager Sebastián Saja. Se espera que este jueves por la mañana tenga su primer entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico.