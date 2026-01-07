"Me dijo que llego a un gran club": la revelación de Carboni sobre su charla con Lautaro Martínez

El consejo del "Toro"

Uno de los puntos más altos de la conferencia improvisada fue la revelación de su charla con Lautaro Martínez, ídolo de Racing y compañero suyo en la Selección Argentina e Inter. "Hablé con Lautaro y me dio su apoyo. Estoy muy agradecido con él. Me dijo que llego a un gran club y que para cualquier cosa puedo contar con él", reconoció el campeón de la Copa América 2024.