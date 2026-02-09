Amenazas, apuestas ilegales y tensión en Rosario: el calvario que atravesó Román Burruchaga

Lejos de tratarse de simples amenazas aisladas, el tenor de los mensajes fue escalando con el correr de las horas. Entre los textos que se filtraron aparecen frases como: “Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia”, “Te prometo que no salís de Rosario” o “Andamos en Rosario y tenemos fotos de donde te ubicás ahora mismo”. Incluso hubo menciones directas a sus padres, lo que profundizó el clima de extrema tensión.