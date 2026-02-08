Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 8 de febrero y señaló que seis provincias podrían verse afectadas por fenómenos capaces de generar inconvenientes. Según el organismo, este nivel de alerta contempla “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”.
Además, durante este domingo, el viento norte establecido en gran parte del territorio contribuirá a un nuevo ascenso térmico, con mínimas y máximas entre 3° y 5° superiores a las del sábado. De esta manera, las temperaturas vespertinas volverán a acercarse a los 35° en amplias zonas comprendidas entre el norte de la Patagonia y el norte argentino
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas este domingo?
La llegada de un nuevo frente frío generará tormentas en varias provincias. Frente a este panorama, el SMN emitió una alerta amarilla que alcanza al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de San Luis, el sudeste de Mendoza, Río Negro y Chubut. En esas zonas se esperan tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.
Clima cambiante durante la semana: vuelve el calor, pero habrá frentes fríos y tormentas aisladas
Durante el lunes, las tormentas continuarán avanzando, con una tendencia a desorganizarse sobre la provincia de Buenos Aires. En contraste, en regiones más septentrionales mantendrán mayor intensidad, especialmente en San Luis, La Rioja y Córdoba, según detalla el sitio especializado Meteored.
El martes se prevé un nuevo refuerzo del calor, mientras que el miércoles el ingreso de un frente frío provocará un descenso térmico leve en el norte patagónico y en la franja central del país, además de reactivar tormentas aisladas con acumulados desparejos.
De este modo, la semana se perfila como una de mayor dinamismo en comparación con las anteriores. El calor aparecerá en distintas jornadas, aunque sin persistencia. La sucesión de cambios en la circulación del viento, el avance de frentes fríos y los episodios de tormentas interrumpirán los lapsos cálidos, configurando un escenario climático más inestable que el registrado en las últimas semanas.