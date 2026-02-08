Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas este domingo?

La llegada de un nuevo frente frío generará tormentas en varias provincias. Frente a este panorama, el SMN emitió una alerta amarilla que alcanza al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de San Luis, el sudeste de Mendoza, Río Negro y Chubut. En esas zonas se esperan tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.