Graves incidentes en Milán durante una masiva protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno

La protesta estuvo encabezada por una pancarta con la consigna “Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas”, y se observaron manifestantes portando árboles de cartón en rechazo a la tala realizada para la construcción de pistas de esquí. Entre los reclamos centrales se destacó la denuncia por el uso de nieve artificial y el impacto ambiental que ello genera en zonas de montaña.