Secciones
DeportesMás deportes

Graves incidentes en Milán durante una masiva protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno

Unas cinco mil personas marcharon convocadas por organizaciones estudiantiles, de izquierda y ambientalistas. Hubo enfrentamientos con la policía, detenidos y fuertes cuestionamientos al impacto social y ambiental del evento.

REYERTA. Miles de personas se congregaron en las calles de Milán para protestar. REYERTA. Miles de personas se congregaron en las calles de Milán para protestar.
Hace 16 Min

Manifestantes y fuerzas de seguridad protagonizaron serios incidentes durante la noche del sábado en Milán, en el marco de una movilización contra los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollan en esa ciudad del norte de Italia y en Cortina d’Ampezzo. La protesta, que reunió a miles de personas, derivó en enfrentamientos, represión policial y varios arrestos.

Según consignaron medios locales, alrededor de cinco mil manifestantes participaron de la marcha convocada por el denominado Comité Olimpiadas Insostenibles (COI), una red integrada por organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán. La movilización partió desde el barrio de Porta Romana y se extendió hasta Corvetto, a lo largo de un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros.

Si bien el trayecto oficial no contemplaba pasar por zonas directamente vinculadas a las sedes olímpicas, los incidentes se produjeron en las inmediaciones de uno de los estadios. Allí, un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a arrojar fuegos artificiales, bengalas y botellas con alcohol encendido, lo que motivó la intervención de la policía con gases lacrimógenos y postas de goma.

La respuesta de las fuerzas de seguridad elevó el nivel de violencia, ya que el grupo más radicalizado respondió con piedras y distintos objetos contundentes contra los uniformados. Como consecuencia de los disturbios, se registraron varios detenidos, aunque las autoridades no precisaron la cifra exacta.

La protesta estuvo encabezada por una pancarta con la consigna “Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas”, y se observaron manifestantes portando árboles de cartón en rechazo a la tala realizada para la construcción de pistas de esquí. Entre los reclamos centrales se destacó la denuncia por el uso de nieve artificial y el impacto ambiental que ello genera en zonas de montaña.

Otro de los puntos que encendió el malestar fue la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acompañando a la delegación estadounidense, en un contexto marcado por redadas migratorias recientes en la ciudad de Mineápolis. Esta situación fue duramente cuestionada por los manifestantes, que la consideraron una provocación.

La movilización se realizó un día después de la ceremonia de apertura de los 25.º Juegos Olímpicos de Invierno, que cuentan con la participación de deportistas de 93 países y se desarrollan de manera conjunta entre Milán y Cortina d’Ampezzo.

Las fuerzas de seguridad se encontraban en estado de alerta debido a los antecedentes inmediatos: el fin de semana anterior se habían producido violentos enfrentamientos en una marcha similar en Turín, donde un centenar de policías resultaron heridos.

Desde la organización de la protesta, Alberto di Monte cuestionó con dureza el discurso oficial en torno al evento. “Estos Juegos se han presentado como sostenibles y sin incidencia en los costes”, expresó, y advirtió que “los miles de millones gastados han servido para construir carreteras y no para proteger a las montañas”, relató.

En la misma línea, el dirigente señaló que durante la competencia Milán se transforma “en una Disneylandia agradable para los turistas”, pero a costa de generar incomodidades y problemas estructurales para los habitantes de la ciudad, narró.

Temas ItaliaComité Olímpico Internacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Investigan un posible uso de agrandamiento de pene como ventaja en el salto de esquí antes de Milán-Cortina 2026

Investigan un posible uso de agrandamiento de pene como ventaja en el salto de esquí antes de Milán-Cortina 2026

Del hijo de Valeria Mazza a una referente olímpica: quiénes son los ocho argentinos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Del hijo de Valeria Mazza a una referente olímpica: quiénes son los ocho argentinos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Lo más popular
Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual
1

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
2

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo
3

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle
4

Audiencia: se define la situación procesal de Santiago Bagne, uno de los detenidos por el ataque en Tafi del Valle

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas
5

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”
6

Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”

Más Noticias
¿Qué le sucede a una persona antes de morir?: el impensado hallazgo de la ciencia

¿Qué le sucede a una persona antes de morir?: el impensado hallazgo de la ciencia

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Ordenaron la libertad de Santiago Bagne, uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Atlético Tucumán quiere reencontrarse con los puntos afuera de casa ante Sarmiento en Junín

Atlético Tucumán quiere reencontrarse con los puntos afuera de casa ante Sarmiento en Junín

“Hay un límite”: la contundente respuesta del DT de Tottenham sobre la situación de “Cuti” Romero

“Hay un límite”: la contundente respuesta del DT de Tottenham sobre la situación de “Cuti” Romero

Se cumplen nueve años de la Hazaña de Quito: el recuerdo eterno que une pasado y presente en Atlético Tucumán

Se cumplen nueve años de la Hazaña de Quito: el recuerdo eterno que une pasado y presente en Atlético Tucumán

Debut en la Copa Davis: Argentina repartió puntos y todo se define el domingo

Debut en la Copa Davis: Argentina repartió puntos y todo se define el domingo

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Temporal en Tucumán: en dos horas llovió casi la mitad del promedio mensual

Comentarios