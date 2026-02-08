Un libro extraordinario por lo infrecuente y fascinante

Resulta que al prolífico madrileño-posadeño un buen día se le metió en la piel un devenir animal en general y un devenir conejo en particular. Y nos desayunamos con las bondades carismáticas del líder Bam y las bondades memoriosas de su principal idólatra, Copito, la voz que nos cuenta de pe a pa las vicisitudes, los tiempos felices y los no tanto, los hábitos del ser conejo y los sentires de esa comunidad a la que las criaturas humanas asociamos con la franca simpatía.