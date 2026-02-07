Comenzó el traslado del sable corvo de San Martín: Javier Milei encabezará el acto en Santa Fe

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará este sábado a Santa Fe para encabezar el acto de traslado del sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional. La ceremonia se realizará desde las 19 en el parque histórico Campo de Gloria, de la ciudad santafesina de San Lorenzo, y contará con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local, Leonardo Raimundo.
A las 8.45 se concretó el retiro del sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional, ubicado en el Parque Lezama. En el lugar quedará una réplica, mientras que el arma del prócer argentino será trasladada al Regimiento de Granaderos a Caballo.
El sable corvo había sido donado al Museo Histórico en 1896 por voluntad de Manuela Rosas y finalmente llegó a la institución cultural en 1898. A lo largo de su historia, el arma fue robada en dos oportunidades -en 1963 y 1965- por miembros de la Resistencia Peronista.
La polémica por el traslado del sable de San Martín
El martes 3 de febrero, la administración nacional oficializó el decreto 81 que ordenó el traslado del sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN) al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión generó cuestionamientos de distintos sectores.
Tras la publicación del decreto, los herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron recursos ante la Justicia, mientras que dirigentes opositores e integrantes de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia manifestaron su rechazo a la medida impulsada por la gestión de Milei.
Sin embargo, la Justicia desestimó la medida cautelar presentada por los descendientes de Manuela Rosas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 respondió así al pedido presentado por Mercedes, María Rosa y Sebastián Terrero, quienes invocaron su condición de tataranietos de los herederos del sable corvo de San Martín, consignó TN.
El escrito, bajo patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi, tenía como objetivo impedir, o la “prohibición de innovar” con respecto al destino del sable corvo del General José de San Martín de la esfera de custodia y del espacio físico del MHN.