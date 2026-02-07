¿Qué le sucede a una persona antes de morir?: el impensado hallazgo de la ciencia

Desde hace siglos, una de las grandes preguntas que intriga a la ciencia es qué sucede en las personas en los instantes previos a la muerte. Recientemente, un estudio científico aportó datos que podrían ser clave para esclarecer este enigma, y se trataría de un fenómeno que el cuerpo ya conoce bien.
Una de las hipótesis más conocidas sobre lo que ocurre antes de morir está relacionada con la escena típica que muestran tantas películas, en la que la persona ve “la vida pasar ante sus ojos”.
Aunque hasta ahora, en el plano científico, esta experiencia nunca se había podido comprobar, durante mucho tiempo se la consideró como una posibilidad. Hoy, sin embargo, científicos hallaron evidencia concreta que sugiere que este fenómeno podría ser real.
¿Qué le pasa a una persona antes de morir, según la ciencia?
Un equipo internacional compuesto por 13 neurocientíficos, liderado por Raúl Vicente de la Universidad de Tartu, Estonia, aplicó un electroencefalograma (EEG) a un paciente epiléptico de 87 años con el fin de detectar convulsiones y, de manera inesperada, consiguió datos nuevos sobre el proceso cerebral en los instantes previos al fallecimiento.
El hombre, cuya identidad permanece confidencial, murió súbitamente durante la prueba a causa de un paro cardíaco. Al respetar su voluntad de no ser reanimado, los investigadores pudieron monitorear su actividad cerebral durante 30 segundos antes y después del cese cardíaco.
Los resultados mostraron una disminución en las ondas alfa, beta y theta, junto a un aumento de las ondas gamma, lo que podría reflejar “un posible proceso de evocación de recuerdos”. Estas oscilaciones cerebrales son similares a las que se observan en estados de meditación y durante el sueño.
“Ninguna persona sana se sometería a un electroencefalograma justo antes de morir y en pacientes enfermos es imposible prever el momento exacto para capturar estas señales. Por eso, este hallazgo es tan excepcional”, explicó Ajmal Zemmar, coautor del estudio.
Este experimento podría dar sustento científico a las experiencias cercanas a la muerte, donde muchos pacientes relatan visiones o sensaciones de ver su vida pasar rápidamente.
“Aunque es difícil sacar conclusiones definitivas basadas en un solo caso, especialmente con complicaciones como sangrado, convulsiones e inflamación, pudimos registrar señales cerebrales similares a las que ocurren en personas sanas durante el sueño, la memoria o la meditación justo antes y después de la muerte”, afirmó el investigador.