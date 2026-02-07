El Conicet halló una medusa gigante en el mar patagónico: mide como un autobús escolar

La medusa llamada Stygiomedusa gigantea, mide aproximadamente 11 metros de largo (como un autobus escolar) y se destaca por sus cuatro brazos bucales, estructuras que pueden alcanzar los 10 metros de extensión y carecen de tentáculos urticantes, a diferencia de otras especies. Utiliza estos brazos, semejantes a grandes sábanas, para atrapar plancton y peces pequeños, que conforman su dieta. La campana de la medusa puede alcanzar cerca de un metro de diámetro, intensificando el impacto visual del hallazgo.