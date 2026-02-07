El Conicet halló una medusa gigante en el mar patagónico: mide como un autobús escolar

Una expedición científica en aguas profundas del Mar Argentino logró registrar imágenes de una medusa gigante. Se trata de un hallazgo poco frecuente por la rareza de la especie.
El registro fue realizado por científicos del Conicet y la Universidad de Buenos Aires durante la campaña “Vida en los extremos”, que explora organismos que habitan en ambientes marinos de gran profundidad.
La medusa llamada Stygiomedusa gigantea, mide aproximadamente 11 metros de largo (como un autobus escolar) y se destaca por sus cuatro brazos bucales, estructuras que pueden alcanzar los 10 metros de extensión y carecen de tentáculos urticantes, a diferencia de otras especies. Utiliza estos brazos, semejantes a grandes sábanas, para atrapar plancton y peces pequeños, que conforman su dieta. La campana de la medusa puede alcanzar cerca de un metro de diámetro, intensificando el impacto visual del hallazgo.
El hallazgo de esta especie gigante se produjo gracias al uso del vehículo operado de forma remota (ROV) SuBastian, una herramienta avanzada capaz de descender hasta los 4.500 metros. Este equipo permitió obtener imágenes en alta definición sin alterar el ecosistema, lo que representó una mejora significativa respecto a las antiguas redes de arrastre, que dañaban las especies capturadas y dificultaban la observación de su comportamiento natural.