Secciones
SociedadActualidad

El Conicet halló una medusa gigante en el mar patagónico: mide como un autobús escolar
El Conicet halló una medusa gigante en el mar patagónico: mide como un autobús escolar
Hace 3 Hs

Una expedición científica en aguas profundas del Mar Argentino logró registrar imágenes de una medusa gigante. Se trata de un hallazgo poco frecuente por la rareza de la especie. 

El registro fue realizado por científicos del Conicet y la Universidad de Buenos Aires durante la campaña “Vida en los extremos”, que explora organismos que habitan en ambientes marinos de gran profundidad. 

La medusa llamada Stygiomedusa gigantea, mide aproximadamente 11 metros de largo (como un autobus escolar) y se destaca por sus cuatro brazos bucales, estructuras que pueden alcanzar los 10 metros de extensión y carecen de tentáculos urticantes, a diferencia de otras especies. Utiliza estos brazos, semejantes a grandes sábanas, para atrapar plancton y peces pequeños, que conforman su dieta. La campana de la medusa puede alcanzar cerca de un metro de diámetro, intensificando el impacto visual del hallazgo. 

En las costas de Brasil o Argentina: qué tenés que hacer si te pica una medusa

En las costas de Brasil o Argentina: qué tenés que hacer si te pica una medusa

El hallazgo de esta especie gigante se produjo gracias al uso del vehículo operado de forma remota (ROV) SuBastian, una herramienta avanzada capaz de descender hasta los 4.500 metros. Este equipo permitió obtener imágenes en alta definición sin alterar el ecosistema, lo que representó una mejora significativa respecto a las antiguas redes de arrastre, que dañaban las especies capturadas y dificultaban la observación de su comportamiento natural.

Temas Buenos AiresConicetArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
1

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes
2

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock
4

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz
5

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood
6

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Más Noticias
Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios