Donald Trump firmó un decreto que quintuplica la importación de carne argentina a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un decreto que quintuplica el volumen de importaciones de carne vacuna argentina hacia ese país. La medida amplía el cupo en unas 80.000 toneladas respecto de las 20.000 actuales, por lo que el total autorizado pasará a 100.000 toneladas.
Según el texto oficial, la decisión se adoptó luego de evaluar la información presentada por el Secretario de Agricultura y otros datos relevantes. “Tras considerar la información proporcionada por el Secretario de Agricultura, entre otros datos relevantes, concluyo que las importaciones de recortes de carne vacuna magra en los Estados Unidos están actualmente sujetas al cupo arancelario (TRQ) para carne vacuna. Determino que el suministro de recortes de carne magra o de productos agrícolas directamente competitivos o sustitutos será insuficiente para satisfacer la demanda interna a precios razonables debido a un desastre natural y una importante disrupción en el mercado nacional”, señala el documento.
En ese marco, el mandatario estadounidense consideró “necesario y apropiado aumentar temporalmente la cantidad de importaciones de recortes de carne magra sujetas a la tasa arancelaria dentro del cupo establecida bajo el TRQ para carne vacuna”. Además, determinó que “corresponde asignar la totalidad de la cantidad adicional dentro del cupo, tal como se establece en esta proclamación, a la Argentina”, por lo que las 80.000 toneladas extra se destinarán íntegramente al mercado argentino.
Desde la Casa Blanca explicaron que la proclama presidencial implica un incremento temporal del cupo arancelario para recortes de carne vacuna magra. El objetivo central es reforzar la oferta y sostener precios accesibles para la carne molida en Estados Unidos, en un contexto marcado por dificultades de abastecimiento.
“La proclamación autoriza la importación libre de aranceles de 80.000 toneladas métricas adicionales por año de recortes de carne magra provenientes de Argentina, distribuidas en cuatro cuotas trimestrales de 20.000 toneladas cada una”, detallaron.
La reacción del Gobierno argentino
Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno destacó el impacto económico de la decisión. “Tal como anticipamos, se acaba de publicar la Decisión Presidencial de los Estados Unidos que otorga a la Argentina 80.000 toneladas adicionales de carne, que se suman a las 20.000 ya vigentes".
"Esto permite incrementar en cerca de U$S800 millones las exportaciones argentinas”, completó.
