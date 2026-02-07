Secciones
Tucumán, una de las principales provincias paperas

La Argentina cuenta con más de 71.000 hectáreas con papa para consumo.

Hace 6 Hs

El cultivo de papa en Tucumán, monitoreado técnicamente por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), es una actividad de gran relevancia económica, y posiciona a la provincia como uno de los principales productores nacionales de papa “primicia”. Esta producción, concentrada en el piedemonte, destaca por su siembra temprana (mayo-junio) para abastecer el mercado en momentos de baja oferta.

La Eeaoc realiza relevamientos satelitales anuales para evaluar la superficie cultivada y mejorar el manejo técnico de la papa en el piedemonte y en la llanura de Tucumán. En 2025 se alcanzaron valores récord, superiores a las 9.000 hectáreas.

Tucumán es clave a nivel país por la papa temprana y semitemprana, cultivada principalmente en el piedemonte (Famaillá, Alto Verde, Alpachiri, Cocha Molle).

La actividad representa una alta inversión, donde el arriendo y la tecnología aplicada resultan fundamentales. La institución de investigación agropecuaria provincial contribuye al desarrollo productivo y al uso de tecnologías para aumentar la eficiencia del cultivo.

Se trabaja en la mejora de la competitividad mediante el uso de bioinsumos, el manejo de plagas y el monitoreo de la calidad de la papa, claves para la rentabilidad en la región.

Este cultivo no solo genera empleo y valor económico en la provincia, sino que la investigación de la Eeaoc es clave para su sostenibilidad y competitividad frente a otras zonas productoras.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los últimos registros muestran una superficie promedio de 71.600 hectáreas de papa consumo en Argentina. Las principales provincias productoras son Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza.

