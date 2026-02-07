Tucumán, una de las principales provincias paperas

El cultivo de papa en Tucumán, monitoreado técnicamente por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), es una actividad de gran relevancia económica, y posiciona a la provincia como uno de los principales productores nacionales de papa “primicia”. Esta producción, concentrada en el piedemonte, destaca por su siembra temprana (mayo-junio) para abastecer el mercado en momentos de baja oferta.