Papa: en el actual ciclo el cultivo interrumpió una tendencia creciente

Entre 2021 y 2024, el área sembrada con el tubérculo había mostrado aumentos.

NÚMERO. Para el período 2016-2025, según la Eeaoc, el área con papa en Tucumán promedia las 8.395 hectáreas.
Hace 7 Hs

El informe realizado por personal de las secciones Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Horticultura de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) sobre el área cultivada con papa en la campaña 2025 en zonas de Tucumán incluye una comparación del área papera entre los ciclos 2024 y 2025.

El estudio muestra la distribución por departamento de la superficie cultivada con papa en Tucumán en ambas campañas, y la variación de la superficie entre estas. Los resultados indican que en 2025 el área cultivada decreció en el orden de un 2%, respecto de 2024: 140 hectáreas menos.

El detalle a nivel departamental revela aumentos de superficie papera en Río Chico (100 hectáreas) y en Chicligasta (50 hectáreas), y retracciones en La Cocha (250 hectáreas) y en Alberdi (40 hectáreas). En Graneros no se determinaron diferencias respecto de la campaña anterior.

A nivel porcentual se destacan las disminuciones en Alberdi (12%) y en La Cocha (4%), y el incremento en Río Chico (4%).

Para visualizar la tendencia que presentó la superficie cultivada con papa se incluyó información de las campañas 2016 a 2024, que se caracteriza por una gran variabilidad. En los primeros tres años se observa una tendencia creciente del área, hasta 2018. En las campañas 2019 y 2020 la superficie disminuyó hasta llegar al menor valor de la serie en 2020 (6.840 hectáreas). Cabe destacar que aquel fue el año de la pandemia de covid-19. A partir de la campaña 2021 la superficie mostró un aumento sostenido hasta el ciclo 2024, cuando se alcanzó el máximo de la serie (9.260 hectáreas). En la actual campaña el valor máximo decreció un 2%.

El análisis de la superficie cultivada con papa en el período 2016-2025 indica un promedio cercano a las 8.395 hectáreas.

Como cierre, la superficie implantada con papa en Tucumán fue estimada en 9.120 hectáreas, lo que indica una disminución en relación con la campaña precedente de un 2% (140 hectáreas).

La región de piedemonte concentró el 84% de la superficie papera, y el 16% restante se localizó en la región de la llanura. Los departamentos que concentraron la mayor superficie papera fueron Chicligasta, Río Chico y La Cocha, con el 86% de la superficie.

La variación porcentual de la superficie en departamentos con más de 1.000 hectáreas, respecto de la campaña 2024, indica un decrecimiento de un 12% en La Cocha y de un 4% en Alberdi. Mientras que Río Chico y Chicligasta se detectaron aumentos de un 4% y de un 1%, respectivamente.

La secuencia 2016/2025 se puede dividir en cuatro etapas bien definidas: una primera, de crecimiento, hasta la campaña 2018; seguida por una etapa de decrecimiento hasta 2020; la tercera, de recuperación, con aumentos anuales consecutivos hasta 2024 (valor máximo de la serie), y en la campaña actual, la interrupción de esa tendencia ascendente y una disminución de la superficie papera de un 2%, respecto al valor máximo previo.

Temas TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
