Papa: en el actual ciclo el cultivo interrumpió una tendencia creciente

Para visualizar la tendencia que presentó la superficie cultivada con papa se incluyó información de las campañas 2016 a 2024, que se caracteriza por una gran variabilidad. En los primeros tres años se observa una tendencia creciente del área, hasta 2018. En las campañas 2019 y 2020 la superficie disminuyó hasta llegar al menor valor de la serie en 2020 (6.840 hectáreas). Cabe destacar que aquel fue el año de la pandemia de covid-19. A partir de la campaña 2021 la superficie mostró un aumento sostenido hasta el ciclo 2024, cuando se alcanzó el máximo de la serie (9.260 hectáreas). En la actual campaña el valor máximo decreció un 2%.