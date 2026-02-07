La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025
El cultivo del tubérculo en la provincia se desarrolla predominantemente en la zona sur, favorecido por las condiciones agroclimáticas. La Eeaoc realizó un informe que, además, compara las cifras con ciclos anteriores.
Personal de las secciones Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Horticultura de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizó un relevamiento del área cultivada con papa en la campaña 2025 en el piedemonte y en llanura de Tucumán, y comparó los resultados con campañas precedentes. El informe, elaborado por Pablo Scandaliaris, Carmina Fandos, Javier Carreras Baldrés y Aldo Beretoni, da cuenta de una leve disminución respecto de la campaña anterior.
Para el trabajo se realizó un análisis multitemporal, aplicando metodologías de análisis visual, análisis digital (clasificación multiespectral) y de SIG, complementadas con relevamientos a campo.
El cultivo de papa se desarrolla predominantemente en la zona sur de la provincia, favorecido por las condiciones agroclimáticas que posibilitan su óptimo crecimiento. Los departamentos involucrados en esta producción son Chicligasta, Río Chico, Alberdi, La Cocha y Graneros. Al tomar como referencia el Bosquejo Agrológico de la provincia de Tucumán (Zuccardi y Fadda, 1985) se observa que la mayor proporción de este cultivo (84%) se realiza en la región de piedemonte, y el 16% restante se produce en zonas de llanura (llanura Chacopampeana y llanura Deprimida).
Al analizar la última década, se observa una etapa de producción creciente entre los años 2016 y 2018. Posteriormente se registra un descenso, que culminó en el valor mínimo del período, en 2020, que coincidió con la pandemia de la covid-19. A partir de 2021, la superficie cultivada con papa experimentó un crecimiento sostenido, alcanzando el valor máximo de la serie en la campaña 2024. En la campaña actual, la superficie sufrió una ligera retracción.
Los resultados finales revelan una disminución de la superficie papera de un 2% (equivalente a 140 hectáreas) en comparación con la campaña anterior.
Para el informe se utilizaron imágenes proporcionadas por los satélites Sentinel 2 (A, B y C), obtenidas entre julio y noviembre del año pasado.
La campaña 2025 de papa se caracterizó, en primer lugar, por la ausencia de heladas, un factor que suele incidir de manera significativa en la producción, especialmente en las plantaciones tempranas. En cuanto a la cosecha, se registraron demoras ocasionadas por las lluvias, que se produjeron durante la primavera. La zona más afectada por este fenómeno fue el piedemonte, que comprende Las Tipas, Alto Verde, Los Sarmientos, Alpachiri y El Molino.
Por otro lado, se registró un bajo precio en el mercado, consecuencia de la alta oferta del producto.
La superficie neta total implantada con papa, en el piedemonte y la llanura de Tucumán, en la campaña 2025, fue estimada en 9.120 hectáreas. En la Figura 1 se muestra la información detallada a nivel departamental.
En la Figura 2 se muestra la distribución geográfica del cultivo de papa, en las regiones del pedemonte y de la llanura.