La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

El cultivo de papa se desarrolla predominantemente en la zona sur de la provincia, favorecido por las condiciones agroclimáticas que posibilitan su óptimo crecimiento. Los departamentos involucrados en esta producción son Chicligasta, Río Chico, Alberdi, La Cocha y Graneros. Al tomar como referencia el Bosquejo Agrológico de la provincia de Tucumán (Zuccardi y Fadda, 1985) se observa que la mayor proporción de este cultivo (84%) se realiza en la región de piedemonte, y el 16% restante se produce en zonas de llanura (llanura Chacopampeana y llanura Deprimida).