Secciones
EconomíaHORTICULTURA

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

El cultivo del tubérculo en la provincia se desarrolla predominantemente en la zona sur, favorecido por las condiciones agroclimáticas. La Eeaoc realizó un informe que, además, compara las cifras con ciclos anteriores.

POSITIVO. La campaña 2025 de papa se caracterizó por la ausencia de heladas, factor que suele incidir de manera significativa en la producción; especialmente, en las plantaciones tempranas. POSITIVO. La campaña 2025 de papa se caracterizó por la ausencia de heladas, factor que suele incidir de manera significativa en la producción; especialmente, en las plantaciones tempranas.
Hace 7 Hs

Personal de las secciones Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Horticultura de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizó un relevamiento del área cultivada con papa en la campaña 2025 en el piedemonte y en llanura de Tucumán, y comparó los resultados con campañas precedentes. El informe, elaborado por Pablo Scandaliaris, Carmina Fandos, Javier Carreras Baldrés y Aldo Beretoni, da cuenta de una leve disminución respecto de la campaña anterior.

Para el trabajo se realizó un análisis multitemporal, aplicando metodologías de análisis visual, análisis digital (clasificación multiespectral) y de SIG, complementadas con relevamientos a campo.

El cultivo de papa se desarrolla predominantemente en la zona sur de la provincia, favorecido por las condiciones agroclimáticas que posibilitan su óptimo crecimiento. Los departamentos involucrados en esta producción son Chicligasta, Río Chico, Alberdi, La Cocha y Graneros. Al tomar como referencia el Bosquejo Agrológico de la provincia de Tucumán (Zuccardi y Fadda, 1985) se observa que la mayor proporción de este cultivo (84%) se realiza en la región de piedemonte, y el 16% restante se produce en zonas de llanura (llanura Chacopampeana y llanura Deprimida).

Al analizar la última década, se observa una etapa de producción creciente entre los años 2016 y 2018. Posteriormente se registra un descenso, que culminó en el valor mínimo del período, en 2020, que coincidió con la pandemia de la covid-19. A partir de 2021, la superficie cultivada con papa experimentó un crecimiento sostenido, alcanzando el valor máximo de la serie en la campaña 2024. En la campaña actual, la superficie sufrió una ligera retracción.

Los resultados finales revelan una disminución de la superficie papera de un 2% (equivalente a 140 hectáreas) en comparación con la campaña anterior.

Para el informe se utilizaron imágenes proporcionadas por los satélites Sentinel 2 (A, B y C), obtenidas entre julio y noviembre del año pasado.

La campaña 2025 de papa se caracterizó, en primer lugar, por la ausencia de heladas, un factor que suele incidir de manera significativa en la producción, especialmente en las plantaciones tempranas. En cuanto a la cosecha, se registraron demoras ocasionadas por las lluvias, que se produjeron durante la primavera. La zona más afectada por este fenómeno fue el piedemonte, que comprende Las Tipas, Alto Verde, Los Sarmientos, Alpachiri y El Molino.

Por otro lado, se registró un bajo precio en el mercado, consecuencia de la alta oferta del producto.

La superficie neta total implantada con papa, en el piedemonte y la llanura de Tucumán, en la campaña 2025, fue estimada en 9.120 hectáreas. En la Figura 1 se muestra la información detallada a nivel departamental.

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

En la Figura 2 se muestra la distribución geográfica del cultivo de papa, en las regiones del pedemonte y de la llanura.

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025
Temas TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atención estatales: este miércoles arranca el pago del 80% del sueldo en Tucumán

Atención estatales: este miércoles arranca el pago del 80% del sueldo en Tucumán

Lo más popular
El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
1

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes
2

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock
4

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz
5

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood
6

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Más Noticias
Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Un cardiólogo de Tucumán dio una conferencia en China

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Premios Oscar: Brasil, a la conquista de Hollywood

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Micaela Chauque llega a Tucumán para una noche íntima de música y raíz

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Amaicha del Valle vuelve a latir al ritmo del Pacha Rock

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios