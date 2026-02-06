Bancos realizan descuentos de hasta el 90% en haberes: cómo realizar los reclamos

La Defensoría del Pueblo de Córdoba intervino ante la acumulación de reclamos presenciales y virtuales. En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa Es por acá, Alejandra Capdevila, directora de Atención Ciudadana, explicó que el organismo "ya había recibido con anterioridad varios reclamos con jubilados, pensionados y ciudadanos en particular, y ahora vino el tema de esta cantidad de empleados públicos con estos descuentos del 90% cas de su sueldo”, expresó.